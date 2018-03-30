Чизкейк с медовым ароматом и свежими ягодами

Ароматный чизкейк с медом и черникой! Попробуйте его с мятным чаем!

Ингредиенты

Песочное печенье

200 г сливочное масло

60 г сахар

125 г сливочный сыр 450 г яйца

2 шт мед 120 мл черника

150 г ваниль

по вкусу

Время готовки

1,5 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Американская

Способ приготовления

Поломайте печенье в мелкую крошку, перемешайте с растопленным маслом и 2 столовыми ложками сахара до однородной консистенции.

Положите смесь в круглую форму для запекания, сделайте ровный корж. Выпекайте в духовке 15 минут на 175 градусов. Охладите.

Взбейте с помощью блендера или миксера сливочный сыр с сахаром. Добавьте ваниль. Вбейте одно яйцо и взбивайте до однородности, а потом второе. После этого добавьте половину меда и взбивайте до тех пор, пока смесь снова не станет мягкой и воздушной.

Налейте массу в форму с тестом. Запекайте в течение примерно 40 минут, пока центр чизкейка не затвердеет.

Залейте ягоды оставшимся медом, аккуратно перемешайте. Отложите в сторону, перемешивая, чтобы ягоды полностью пропитались.

Готовый чизкейк украсьте пропитанными ягодами вместе с медом.

Приятного аппетита!