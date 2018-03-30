Чизкейк с медовым ароматом и свежими ягодами 

Ароматный чизкейк с медом и черникой! Попробуйте его с мятным чаем!
Ингредиенты
Песочное печенье
200 г сливочное масло
60 г сахар
125 г сливочный сыр 450 г яйца
2 шт мед 120 мл черника
150 г ваниль
по вкусу
Время готовки
1,5 ч Количество персон
6 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Американская
Способ приготовления
Поломайте печенье в мелкую крошку, перемешайте с растопленным маслом и 2 столовыми ложками сахара до однородной консистенции.
Положите смесь в круглую форму для запекания, сделайте ровный корж. Выпекайте в духовке 15 минут на 175 градусов. Охладите.
Взбейте с помощью блендера или миксера сливочный сыр с сахаром. Добавьте ваниль. Вбейте одно яйцо и взбивайте до однородности, а потом второе. После этого добавьте половину меда и взбивайте до тех пор, пока смесь снова не станет мягкой и воздушной.
Налейте массу в форму с тестом. Запекайте в течение примерно 40 минут, пока центр чизкейка не затвердеет.
Залейте ягоды оставшимся медом, аккуратно перемешайте. Отложите в сторону, перемешивая, чтобы ягоды полностью пропитались.
Готовый чизкейк украсьте пропитанными ягодами вместе с медом.
Приятного аппетита!