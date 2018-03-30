В Калужской области выросли оптовые цены на бензин

Оптовые цены на дизельное топливо не изменилась. На розничные цены рост оптовых пока не повлиял, сообщили 30 марта в пресс-службе правительства Калужской области по итогам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков. За неделю в Калужской области на 2,8% подорожала пшеничная мука и на 0,7% — куриное мясо. Выросли цены и на товары плодоовощной группы — картофель, капусту, морковь, томаты, сладкий перец, виноград, мандарины. Они подорожали от одного до пяти рублей за килограмм. Дешевле стали рыбные консервы, сливочное масло и свежие огурцы — на 4,8%, 0,7% и 2,3% соответственно.