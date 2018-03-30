23 лайфхака, помогающие тратить меньше времени на домашние дела

Ускоряем процесс уборки

Перед тем, как начать разбирать вещи в комнате, возьмите большую емкость. Например, таз или коробку. Туда складывайте все «неместные» предметы. Когда переместитесь в другие помещения, отправите их на место. Так вам не придется бегать по квартире туда–сюда.

Мелкие предметы (лаки для ногтей на туалетном столике, канцелярку в рабочей зоне) храните в ящиках или коробках. И вам не придется поднимать каждый предмет, чтобы протереть пыль.

Расставьте по всем комнатам небольшие емкости для мусора (ими могут стать вместительные вазы или симпатичные коробки). Тем, кому лень дойти лишний раз до основной мусорки, смогут пользоваться дополнительной, а не оставлять обертки от конфет и исписанную бумагу где придется.

Средства для уборки (как минимум тряпку) положите в ванной и на кухне так, чтобы она была под рукой. Умылись утром — протрите зеркало или раковину. Ждёте, пока закипит чайник — пройдитесь тряпкой по шкафам. Меньше грязи — быстрее генеральная уборка.

Если в доме нет посудомойки, посуды должно быть мало. Чтобы не было соблазна взять чистую кружку вместо того, чтобы вымыть грязную.

Мягкую мебель будет проще чистить, если вы нальете в распылитель водки и пройдетесь по всей обивке. Нет, шампанское в фужере такого эффекта не обеспечит.

Начинайте генеральную уборки с длительных мероприятий: залейте сантехнику и плиту чистящим средством. Пока вы сражаетесь с пылью, грязь сдастся без боя.

Чтобы отмыть микроволновку изнутри, поставьте в нее миску с водой и включите минут на 10. Жир и накипь после такой процедуры убираются быстрее.

Аксиома: сначала орудуем пылесосом, потом вытираем пыль.

Если всего лишь вымыть пол и окна (окна протираем тряпкой, смоченной столовым уксусом), то создастся полная иллюзия того, что в квартире только-только закончили многочасовую уборку. На вещи не на своих местах никто не обратит внимания.

Готовить еду — не мешки ворочать

Все, что можно заморозить, нужно заморозить. Котлеты, голубцы, тертая морковь, нарезанная зелень. При таком раскладе на первое, второе и компот уйдет полчаса.

Запаситесь разнообразными соусами (как промышленными, так и собственного приготовления). С ними вы можете подавать к столу обычный рис хоть через день.

Мясо, птицу, фарш, разделите на порции или кусочки, а потом заморозьте каждый в отдельном пакете — потом не надо будет размораживать весь объем.

Помните: крупнонарезанный салат — это модно. И быстро.

Балуйтесь экзотическими ингредиентами. Сваренные креветки можно добавить к макаронам, в салат из огурцов добавить авокадо — и вы уже гуру кулинарии.

Правильное питание — не только полезно, но и быстро. Потушить овощи с мясом быстрее, чем обжаривать все составляющие и томить рагу. А запечь котлеты в духовке — проще, чем жарить. А если сделать это на фольге или бумаге для запекания, не придется ничего мыть.

Популярные брускетты — это быстро и вкусно. Большой ломоть хлеба, пара кусочков помидора, лист салата — перекус готов.

Держите в морозилке разное тесто: для пиццы, для пирожков, для печенья.

Обо всем понемногу

Полотенца и постельное белье можно не гладить, если аккуратно развесить их для просушки.

Меньше вещей — больше свободного времени от домашних дел. Не занимайтесь накопительством. Все, чем не пользуйтесь дольше полугода, скорее всего не пригодится.

Оплачивайте коммуналку и Интернет на месяц вперед, то есть сразу за два месяца.

Регулярно делайте профилактику засорения канализации: на ночь заливайте все сливные отверстия специальными средствами.

Лучше тратить на уборку 15 минут в будние дни, чем полдня в выходной.