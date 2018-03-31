15 средств с термальной водой, которые стоит иметь всегда под рукой 

Раньше при упоминании термальной воды на ум приходили путевки в санатории с минеральными источниками, где такую воду используют для лечения различных желудочно-кишечных заболеваний и для укрепления здоровья в принципе. Со временем стало ясно, что термальная вода не хуже влияет на кожу, и всемогущая индустрия красоты решила использовать её по максимуму. Так в наших косметичках плотно обосновались спреи с термальной водой.15 средств с термальной водой, которые стоит иметь всегда под рукойСейчас термальная вода, помимо своих изначальных полезных для кожи микроэлементов, обогащена различными добавками — маслами, растительными
экстрактами, витаминами. У термальной воды множество функций, которые зависят
от её состава — снятие покраснения и раздражений, увлажнение кожи, фиксация
макияжа.
Увлажнение кожи важная ступень в поддержании красоты. Если
коже достаточно влаги, то можно избежать скорого появления морщин и сухости, она будет
продолжать оставаться упругой и эластичной. Термальная вода помогает насыщать
кожу влагой. Распылите её на лицо, а сверху смажьте увлажняющим кремом, чтобы
полезные компоненты проникли в кожу. Часто на коже возникают раздражения и покраснения, после
пилинга, ожогов или эпиляции. За счет антисептических и заживляющих свойств,
которые содержаться в минералах термальной воды, она отлично справится с покраснениями и успокоит кожу.
Термальная вода не только отлично закрепит ваш макияж и не даст ему «поплыть» в течение дня, плюс ко всему она даже поверх тонального крема и пудры увлажнит кожу и обогатит её нужными элементами. Для тех, кто по достоинству оценил качества термальной воды
и хочет видеть её не только в качестве спрея, существует косметика и уходовые
средства на основе термальной воды.
Читайте также: 7 косметических средств, которые помогут сохранить молодость вашей кожи Мицеллярная вода: 12 средств, которые вас не разочаруют