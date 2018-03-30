Слезы, пот и перец халапеньо: в Самаре прошел чемпионат по поеданию острых куриных крылышек

Я смотрю на аппетитные куриные крылья и плачу. Передо мной их штук двадцать лежит на деревянной доске. Рядом стоит соус, но и его я боюсь. Через слезы смотрю на мужчин, которые стоят рядом. Они проглатывают крылышки и только успевают кидать на стол кости. Вокруг десятки людей, которые снимают на мобильный телефон все происходящее. Лицо испачкано тем самым соусом, руки в специях, вода заканчивается. Страшно ли мне? Нет, мне весело, потому что я впервые участвую в чемпионате по поеданию куриных крылышек в адски остром соусе, и уточнение «адски» — это то, что характеризует жгучесть этого гастрономического произведения лучше всего.

За границей чемпионатом по поеданию куриных крылышек в жгучем соусе уже никого не удивишь. И вот волна фуд-развлечений докатилась до Самары. В разное время заведения нашего города уже приглашали гостей съесть на скорость бургеры, сыграть в пивной пинг-понг, но градус остроты повысить никто не осмеливался.

Ситуацию решили исправить креативные владельцы одного гриль-паба «На кранах». Для гастрономического чемпионата шеф-повар заведения, Леонид Штодин, разработал специальный «адский рецепт»: «Наши куриные крылья мы приготовили с острым соусом чипоттл и добавили туда большое, просто огромное количество перца халапеньо. Если оценивать по шкале до 10, то блюду можно смело поставить 12. Я не смог осилить даже одного крыла. Такие конкурсы часто проводятся в Америке, европейских странах, и они имеют ошеломительный успех, мы решили его повторить».

Первыми вызываются продегустировать адски острые крылья три человека: два брутальных парня и хрупкая девушка Оксана: «Я, честно, не голодная. Просто очень хочется победить и посвятить победу моей подруге, день рождения которой мы сейчас отмечаем с друзьями».

До начала чемпионата участники пишут расписки, что адски острые куриные крылья они едят по своей доброй воле и не имеют претензий к владельцам заведения.

Леонид Штодин лично выносит красивые аккуратно уложенные порции на деревянных досках и желает удачи. К слову, о том, что предстоит съесть именно двадцать крылышек молодые люди и барышня узнают в последний момент, но и это их не останавливает.

Процесс поедания со стороны выглядит забавно и совсем не адски. Хрупкая барышня Оксана очень аккуратно ест одно крылышко за другим, у нее не дергается глаз, она иногда выпивает из стакана воду и закусывает петрушкой. Приятно смотреть. Один из молодых людей, обливаясь потом, интересуется дадут ли кефир. Видно, предчувствует разгромное поражение.

Спустя минут пять, ведущий проводит промежуточные итоги. Он не успевает договорить, как появляется победитель. Хрупкая Оксана все также аккуратно складывает последнюю куриную косточку на поднос и вытирает губы салфеткой. Ее соперники продолжают борьбу и выглядят уставшими. Зрители аплодируют, девушка посвящает, как и хотела, свою победу подруге: «На самом деле все оказалось не так страшно. Вот воды еще бы выпила».

В следующей тройке игроков решаю пойти я. Ведущий мероприятия не вовремя сообщает, что шеф-повар решил повысить градус жгучести. Но это ничего страшного — острое я люблю, как думала до этого момента. Расписка о том, что не имею претензий, рядом — два внушительного роста и ширины мужчины. Они смотрят на меня с недоверием. Я и не собираюсь им ничего доказывать. Пусть едят, на здоровье.

Главные герои на празднике живота — двадцать острых крылышек на деревянном подносе, соус и петрушка. Начали. И первое же крыло оказывается настолько острым, что на глазах проступают слезы, еще минута — пот. Я пытаюсь понять вкус, бесполезно, очень и очень остро. Молодой человек рядом, тот что больше и выше, уплетает блюдо за обе щеки и властно кидает кости на стол. На поедание крыла у него уходит пара секунд. Еще один соперник движется к победе уверенно, спокойно.

Я доедаю второе и не могу его доесть даже тогда, когда мой сосед оказывается победителем. На вопрос с моим искренним удивлением: «Да как так?» он отвечает спокойно: «Нормально». Удаляется вымыть руки и вытереть соус — он победитель и смог укротить этот вкус.

Мне не обидно, было остро, забавно и смешно. За время съемок сюжета по предварительным подсчетам нашей телегруппы, участниками было пролито около 10 мг пота, 15 мг слез и съедено 120 куриных крылышек в остром соусе.