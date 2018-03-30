Суп из запеченных томатов от Пелагеи

Вам потребуется:

— помидоры — 1 кг;

— чеснок — 3–4 зубчика;

— розмарин — 1 веточка;

— томатный сок — 350 мл;

— моцарелла.

А также для песто: кедровые орехи — горсть, базилик зеленый, чеснок — 1 зубчик, пармезан — 100 г, соль, перец черный свежемолотый, оливковое масло.

Как готовить: для песто в блендере измельчить кедровые орехи, листочки базилика, чеснок, пармезан, соль и оливковое масло. Помидоры обмазать оливковым маслом, надрезать и положить в форму, добавить зубчики чеснока и веточку розмарина. Запечь в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Затем помидоры очистить и измельчить в блендере с чесноком. Добавить томатный сок, соль, свежемолотый перец и довести до кипения. Разлить суп по тарелкам, украсить моцареллой и песто.