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Суп из запеченных томатов от Пелагеи
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Суп из запеченных томатов от Пелагеи 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— помидоры — 1 кг;
— чеснок — 3–4 зубчика;
— розмарин — 1 веточка;
— томатный сок — 350 мл;
— моцарелла.
А также для песто: кедровые орехи — горсть, базилик зеленый, чеснок — 1 зубчик, пармезан — 100 г, соль, перец черный свежемолотый, оливковое масло.
Как готовить: для песто в блендере измельчить кедровые орехи, листочки базилика, чеснок, пармезан, соль и оливковое масло. Помидоры обмазать оливковым маслом, надрезать и положить в форму, добавить зубчики чеснока и веточку розмарина. Запечь в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Затем помидоры очистить и измельчить в блендере с чесноком. Добавить томатный сок, соль, свежемолотый перец и довести до кипения. Разлить суп по тарелкам, украсить моцареллой и песто.
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