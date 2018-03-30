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Крошил хлеб в тарелку: ярославская учительница настучала мальчику ложкой по голове
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Крошил хлеб в тарелку: ярославская учительница настучала мальчику ложкой по голове 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Не очень педагогично поступила учительница начальных классов одной из заволжских школ. Она ложкой настучала мальчику по голове за то, что он себя плохо вёл. Всё случилось в группе продлённого дня, где остаются детишки после занятий.
Учительнице не понравилось, как стали вести себя двое первоклашек. Мальчики играли во время обеда и стали крошить друг другу хлеб в тарелки. За это женщина взяла ложку и настучала одному из мальчиков по голове. Да так, что ребёнок расплакался.
— Мы провели проверку по данному факту. В отношении учительницы возбуждено дело об административном правонарушении. После случившегося её уволили из школы, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.
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