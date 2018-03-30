Крошил хлеб в тарелку: ярославская учительница настучала мальчику ложкой по голове

Не очень педагогично поступила учительница начальных классов одной из заволжских школ. Она ложкой настучала мальчику по голове за то, что он себя плохо вёл. Всё случилось в группе продлённого дня, где остаются детишки после занятий.

Учительнице не понравилось, как стали вести себя двое первоклашек. Мальчики играли во время обеда и стали крошить друг другу хлеб в тарелки. За это женщина взяла ложку и настучала одному из мальчиков по голове. Да так, что ребёнок расплакался.

— Мы провели проверку по данному факту. В отношении учительницы возбуждено дело об административном правонарушении. После случившегося её уволили из школы, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.