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Молочная ванна
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Молочная ванна 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Бывает такое, что вдруг все вокруг оказывается не таким, как надо, по любому пустяку накатывает раздражение. А в зеркало так и вовсе смотреть не хочется. И самое, пожалуй, печальное, — со сном тоже вдруг словно бы и без всяких причин проблемы начинаются? Думаю, такие вещи время от времени приключаются со всеми нами, даже с самыми — самыми закоренелыми оптимистками. Эксперты рассказали сайту МедикФоум, что в таком случае лучшим средством станет медово-молочная ванна. Купите 10 литров молока средней или высокой жирности, а также запаситесь пол-литровой банкой натурального меда. Еще вам понадобятся травы: липовый цвет, мята и тысячелистник — каждой травы по 100 г в свежем или сушеном виде. Возьмите все вышеперечисленное, хорошенько перемешайте и затем нагрейте, не доводя до кипения. После этого готовое «снадобье» процедите через сито в ванну, наполненную теплой водой. Устройтесь в ванне поудобнее и полежите в ней 20 минут. После ванны примите душ. Надо сказать, такая медово — молочная ванна — это превосходное экстренное антистрессовое и антивозрастное средство. Вы сами убедитесь, что после такой процедуры ваше самочувствие намного улучшится, вы обретете — и, причем, надолго! — посвежевший, отдохнувший и помолодевший вид. Заодно и расшалившиеся нервы успокоятся, и сон улучшится. Так что, если у кого-то из вас сейчас не самый приятный и вдохновляющий период в жизни, — воспользуйтесь моим советом, попробуйте! Поверьте, медово — молочная омолаживающая ванна — это как раз то, что вам сейчас нужно! Ранее эксперты рассказали, что ванны могут быть профилактикой диабета.
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