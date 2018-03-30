Как приготовить фаршированные помидорки 

Вкусный рецепт приготовления фаршированных томатов с рисом, фаршем и сыром фета!
Уровень сложности
Средне
Рекомендуем к прочтению:
КАНАПЕ «БОЖЬИ КОРОВКИ»
Как приготовить идеальное тесто: 7 правил
Кулинарные лайфхаки для мужика.
Персиковый ноктюрн!
Кексы к чаю Способ приготовления
Время приготовления:1 час 30 минут. Количество: 6 порций
Ингредиенты
1/2 ст. коричневого риса
1 ст. ложка оливкового масла
1 средняя луковица (мелко нарезать)
500 г фарша из постной говядины
2 кг крупных помидоров
1/3 ст. нарезанных листьев мяты
1/2 ч. ложки корицы
60 г сыра фета
1/4 ст. панировочных сухарей
соль и перец
1 Подогрейте духовку на 180°С. Сварите рис по инструкции.
2 В сковородке подогрейте оливковое масло, добавьте лук и готовьте 10 минут, помешивая. Положите фарш, половину мяты, корицу, по 1 ч. ложке соли и перца. Готовьте 5–6 минут, пока мясо не перестанет быть красным, периодически помешивая. Положите оставшуюся мяту.
3 Помидоры порежьте на половинки. Ложкой выньте из них мякоть. Для приготовления вам понадобится 1 ст. мякоти, остальное можно оставить на следующий раз. Смешайте мякоть томатов с рисом, сыром фета и фаршем.
4 Начините помидоры фаршем и выложите их в форму для запекания. Посыпьте сухариками для панировки. Запекайте 25–30 минут в духовке до образования золотистой корочки. Украсьте листиками мяты.
Приятного аппетита!