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Как приготовить фаршированные помидорки
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Как приготовить фаршированные помидорки 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкусный рецепт приготовления фаршированных томатов с рисом, фаршем и сыром фета!
Уровень сложности
Средне
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Время приготовления:1 час 30 минут. Количество: 6 порций
Ингредиенты
1/2 ст. коричневого риса
1 ст. ложка оливкового масла
1 средняя луковица (мелко нарезать)
500 г фарша из постной говядины
2 кг крупных помидоров
1/3 ст. нарезанных листьев мяты
1/2 ч. ложки корицы
60 г сыра фета
1/4 ст. панировочных сухарей
соль и перец
1 Подогрейте духовку на 180°С. Сварите рис по инструкции.
2 В сковородке подогрейте оливковое масло, добавьте лук и готовьте 10 минут, помешивая. Положите фарш, половину мяты, корицу, по 1 ч. ложке соли и перца. Готовьте 5–6 минут, пока мясо не перестанет быть красным, периодически помешивая. Положите оставшуюся мяту.
3 Помидоры порежьте на половинки. Ложкой выньте из них мякоть. Для приготовления вам понадобится 1 ст. мякоти, остальное можно оставить на следующий раз. Смешайте мякоть томатов с рисом, сыром фета и фаршем.
4 Начините помидоры фаршем и выложите их в форму для запекания. Посыпьте сухариками для панировки. Запекайте 25–30 минут в духовке до образования золотистой корочки. Украсьте листиками мяты.
Приятного аппетита!
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