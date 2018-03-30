Как приготовить фаршированные помидорки

Вкусный рецепт приготовления фаршированных томатов с рисом, фаршем и сыром фета!

Уровень сложности

Средне

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Время приготовления:1 час 30 минут. Количество: 6 порций

Ингредиенты

1/2 ст. коричневого риса

1 ст. ложка оливкового масла

1 средняя луковица (мелко нарезать)

500 г фарша из постной говядины

2 кг крупных помидоров

1/3 ст. нарезанных листьев мяты

1/2 ч. ложки корицы

60 г сыра фета

1/4 ст. панировочных сухарей

соль и перец

1 Подогрейте духовку на 180°С. Сварите рис по инструкции.

2 В сковородке подогрейте оливковое масло, добавьте лук и готовьте 10 минут, помешивая. Положите фарш, половину мяты, корицу, по 1 ч. ложке соли и перца. Готовьте 5–6 минут, пока мясо не перестанет быть красным, периодически помешивая. Положите оставшуюся мяту.

3 Помидоры порежьте на половинки. Ложкой выньте из них мякоть. Для приготовления вам понадобится 1 ст. мякоти, остальное можно оставить на следующий раз. Смешайте мякоть томатов с рисом, сыром фета и фаршем.

4 Начините помидоры фаршем и выложите их в форму для запекания. Посыпьте сухариками для панировки. Запекайте 25–30 минут в духовке до образования золотистой корочки. Украсьте листиками мяты.

Приятного аппетита!