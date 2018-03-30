5 оригинальных куличей от столичных шефов 

Союз ромовой бабы и кулича
Николай Бакунов, шеф-повар Erwin: Рецепт ромового кулича мне достался от бабушки. Это союз ромовой бабы и кулича. Ром, творожный крем и курага делают пасхальную выпечку невероятно вкусными.
Ромовый кулич
Жёлтый кулич с кардамоном и шафраном
Василий Бышев, кондитер Cook'kareku: В свой пряный кулич я добавляю шафран и кардамон. Обе специи придают выпечке неповторимый аромат, а шафран еще и приятный оттенок. У кардамона вкус очень пикантный, острый, жгучий и с легким лимонным оттенком аромат. А действие шафрана усиливается на следующий день, поэтому кулич становится еще вкуснее!
Кулич с кардамоном и шафраном
Воздушный кулич и много-много сухофруктов
Михаил Симагин, «Хлебная лавка»: Куличи нередко представляет собой плотное тесто с редкими вкраплениями изюма. Такой кулич еще должен постараться найти своего любителя. Я сторонник кулича воздушного с обилием сухофруктов. Обязательно добавьте сухофрукты и в само тесто, и используйте их для украшения. Получится здорово!
Воздушный кулич с сухофруктами
Кулич для любимых деток с курагой и черносливом
Сергей Ерошенко, владелец и шеф-повар ресторана «Честная кухня»: Мои дети очень любят сухофрукты, особенно курагу и чернослив. Поэтому я стараюсь добавлять их в любую выпечку. Ну а приготовить с курагой и черносливом пасхальный кулич — сам Бог велел!
Кулич с курагой и черносливом
Рассыпчатый кулич с коньяком
Иляна Чернышова, шеф-кондитер ресторана «Восход» и гастроцентра «Зарядье»: В моем рассыпчатом куличе главное — тесто на опаре и коньяке. И не жалейте глазури. Я выбираю сахарную, но и шоколадная тоже будет весьма и весьма хороша.
Рассыпчатый кулич с коньяком