5 оригинальных куличей от столичных шефов

Союз ромовой бабы и кулича

Николай Бакунов, шеф-повар Erwin: Рецепт ромового кулича мне достался от бабушки. Это союз ромовой бабы и кулича. Ром, творожный крем и курага делают пасхальную выпечку невероятно вкусными.

Ромовый кулич

Жёлтый кулич с кардамоном и шафраном

Василий Бышев, кондитер Cook'kareku: В свой пряный кулич я добавляю шафран и кардамон. Обе специи придают выпечке неповторимый аромат, а шафран еще и приятный оттенок. У кардамона вкус очень пикантный, острый, жгучий и с легким лимонным оттенком аромат. А действие шафрана усиливается на следующий день, поэтому кулич становится еще вкуснее!

Кулич с кардамоном и шафраном

Воздушный кулич и много-много сухофруктов

Михаил Симагин, «Хлебная лавка»: Куличи нередко представляет собой плотное тесто с редкими вкраплениями изюма. Такой кулич еще должен постараться найти своего любителя. Я сторонник кулича воздушного с обилием сухофруктов. Обязательно добавьте сухофрукты и в само тесто, и используйте их для украшения. Получится здорово!

Воздушный кулич с сухофруктами

Кулич для любимых деток с курагой и черносливом

Сергей Ерошенко, владелец и шеф-повар ресторана «Честная кухня»: Мои дети очень любят сухофрукты, особенно курагу и чернослив. Поэтому я стараюсь добавлять их в любую выпечку. Ну а приготовить с курагой и черносливом пасхальный кулич — сам Бог велел!

Кулич с курагой и черносливом

Рассыпчатый кулич с коньяком

Иляна Чернышова, шеф-кондитер ресторана «Восход» и гастроцентра «Зарядье»: В моем рассыпчатом куличе главное — тесто на опаре и коньяке. И не жалейте глазури. Я выбираю сахарную, но и шоколадная тоже будет весьма и весьма хороша.

Рассыпчатый кулич с коньяком