Мастер-классы по росписи яиц пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

На фестивале «Пасхальный дар» будут работать четыре кулинарные школы, гостей научат печь куличи и расписывать яйца, а также познакомят с гастрономическими пасхальными традициями разных стран. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Традиционные пасхальные угощения — куличи, творожную пасху, крашеные яйца — любят и дети, и взрослые. Все эти и многие другие праздничные блюда можно будет научиться готовить на бесплатных мастер-классах фестиваля «Пасхальный дар». С 7 по 15 апреля для посетителей ежедневно будут работать сразу четыре кулинарные школы», — сказали в оргкомитете.

Кулинарные школы будут расположены на Тверской площади, в Камергерском пер., на площадке по адресу ул. Профсоюзная, д. 41, а также на Семеновской площади.

«На Тверской площади можно будет научиться готовить полноценный пасхальный обед или ужин, а также печь куличи, освоить технику росписи пасхальных яиц. В Камергерском пер. посетителей научат готовить вкусные и полезные постные блюда. На ул. Профсоюзная в первые дни фестиваля гости поэкспериментируют с праздничными блюдами из творога. На Семеновской площади они научатся готовить традиционные пасхальные блюда России и других стран», — пояснили в оргкомитете. Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он пройдет в столице с 7 по 15 апреля.