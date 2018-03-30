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Мастер-классы по росписи яиц пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
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Мастер-классы по росписи яиц пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 

Агентство «Москва» 45 минут назад
На фестивале «Пасхальный дар» будут работать четыре кулинарные школы, гостей научат печь куличи и расписывать яйца, а также познакомят с гастрономическими пасхальными традициями разных стран. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Традиционные пасхальные угощения — куличи, творожную пасху, крашеные яйца — любят и дети, и взрослые. Все эти и многие другие праздничные блюда можно будет научиться готовить на бесплатных мастер-классах фестиваля «Пасхальный дар». С 7 по 15 апреля для посетителей ежедневно будут работать сразу четыре кулинарные школы», — сказали в оргкомитете.
Кулинарные школы будут расположены на Тверской площади, в Камергерском пер., на площадке по адресу ул. Профсоюзная, д. 41, а также на Семеновской площади.
«На Тверской площади можно будет научиться готовить полноценный пасхальный обед или ужин, а также печь куличи, освоить технику росписи пасхальных яиц. В Камергерском пер. посетителей научат готовить вкусные и полезные постные блюда. На ул. Профсоюзная в первые дни фестиваля гости поэкспериментируют с праздничными блюдами из творога. На Семеновской площади они научатся готовить традиционные пасхальные блюда России и других стран», — пояснили в оргкомитете. Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он пройдет в столице с 7 по 15 апреля.
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