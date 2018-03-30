Как из одного лосося приготовить закуску, салат, суп и горячее на четверых 

Разделка лосося на филе
1. Очистить рыбу
Лосося (форель) тщательно очистите от чешуи. Отрежьте голову, хвост и плавники и отложите для супа.
Рыбу очистить и отделить хвост, голову и плавники
2. Промыть и просушить рыбу
Из головы удалите жабры. Промойте рыбу под струей холодной воды и обсушите бумажными полотенцами.
Рыбу нужно промыть и просушить
3. Отделить филе от костей
Отрежьте тешу (жирные куски, идущие вдоль выпотрошенного брюшка) — тоже для супа. Снимите с остова два филе на коже, очень аккуратно срезая мякоть при помощи филейного ножа. Остов тоже отложите для супа.
Снять с остова филе на коже
4. Отделить филе от кожи
Одно филе снимите с кожи, начав срезать от хвоста по направлению к голове. Кожу — для бульона.
Отделить филе от кожи
5. Вынуть кости из филе
Уложите филе на бумажные полотенца кожей вниз, чтобы не скользили, и при помощи пинцета вытащите все межреберные кости.
Кости из филе вытащить при помощи пинцета
Гравлакс из филе лосося или форели
Гравлакс или граавилохи — замаринованная в пряном сухом маринаде рыба ценных пород (обычно форель или лосось), которую готовят в качестве холодной закуски в скандинавских странах. Гравлакс можно подавать отдельно, но чаще всего с ней готовят бутерброды на ржаном хлебе или отваривают к закуске картошку.
Гравлакс
Большой салат с гравлаксом и авокадо
К большому салату с гравлаксом и авокадо можно запечь или сварить картофель — и класть его прямо в тарелку с салатом. Тогда лучше увеличить количество заправки примерно вдвое, потому что к картофелю она тоже отлично подходит.
Большой салат с гравлаксом и авокадо
Уха с рыбными клецками
К такой ухе с рыбными клецками можно испечь очень быстрые пирожки из готового слоеного теста с рублеными крутыми яйцами, зеленым луком, укропом и сливочным маслом. Не забудьте перед выпеканием смазать пирожки желтком, чтобы они симпатично смотрелись на столе.
Уха с рыбными клецками
Паста с лососем и сливочным соусом
К пасте с лососем и сливочным соусом отлично подходит салат из очень тонко нашинкованного айсберга и нарезанных соломкой огурцов, заправленный лимонным соком, цедрой, оливковым маслом, солью и свежемолотым черным перцем.
Паста с лососем и сливочным соусом