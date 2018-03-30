Как из одного лосося приготовить закуску, салат, суп и горячее на четверых

Разделка лосося на филе

1. Очистить рыбу

Лосося (форель) тщательно очистите от чешуи. Отрежьте голову, хвост и плавники и отложите для супа.

Рыбу очистить и отделить хвост, голову и плавники

2. Промыть и просушить рыбу

Из головы удалите жабры. Промойте рыбу под струей холодной воды и обсушите бумажными полотенцами.

Рыбу нужно промыть и просушить

3. Отделить филе от костей

Отрежьте тешу (жирные куски, идущие вдоль выпотрошенного брюшка) — тоже для супа. Снимите с остова два филе на коже, очень аккуратно срезая мякоть при помощи филейного ножа. Остов тоже отложите для супа.

Снять с остова филе на коже

4. Отделить филе от кожи

Одно филе снимите с кожи, начав срезать от хвоста по направлению к голове. Кожу — для бульона.

Отделить филе от кожи

5. Вынуть кости из филе

Уложите филе на бумажные полотенца кожей вниз, чтобы не скользили, и при помощи пинцета вытащите все межреберные кости.

Кости из филе вытащить при помощи пинцета

Гравлакс из филе лосося или форели

Гравлакс или граавилохи — замаринованная в пряном сухом маринаде рыба ценных пород (обычно форель или лосось), которую готовят в качестве холодной закуски в скандинавских странах. Гравлакс можно подавать отдельно, но чаще всего с ней готовят бутерброды на ржаном хлебе или отваривают к закуске картошку.

Гравлакс

Большой салат с гравлаксом и авокадо

К большому салату с гравлаксом и авокадо можно запечь или сварить картофель — и класть его прямо в тарелку с салатом. Тогда лучше увеличить количество заправки примерно вдвое, потому что к картофелю она тоже отлично подходит.

Большой салат с гравлаксом и авокадо

Уха с рыбными клецками

К такой ухе с рыбными клецками можно испечь очень быстрые пирожки из готового слоеного теста с рублеными крутыми яйцами, зеленым луком, укропом и сливочным маслом. Не забудьте перед выпеканием смазать пирожки желтком, чтобы они симпатично смотрелись на столе.

Уха с рыбными клецками

Паста с лососем и сливочным соусом

К пасте с лососем и сливочным соусом отлично подходит салат из очень тонко нашинкованного айсберга и нарезанных соломкой огурцов, заправленный лимонным соком, цедрой, оливковым маслом, солью и свежемолотым черным перцем.

Паста с лососем и сливочным соусом