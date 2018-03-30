Какие продукты на самом деле полезно есть весной — объясняет диетолог

Весной нужно по-особому подойти к своему питанию — так, чтобы одновременно восполнить дефицит витаминов, снизить увеличившийся за зиму вес и постараться укрепить иммунитет. Диетолог и доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ Анна Турушева рассказала, какие продукты стоит обязательно включать в свой рацион.

Овощи и фрукты белого и зеленого цвета А также груши, яблоки, бананы, чеснок, зелень, артишоки. В этих продуктах присутствуют бета-глюканы, кверцитин, аллицин много витамина С, фолиевой кислоты и магнием — соединения, стимулирующие работу иммунной системы. Весной, когда заболеваемость ОРВИ остается на высоком уровне, они особенно необходимо.

Замороженные овощи Дело в том что водорастворимых витаминов в овощах и фруктах больше всего осенью (когда собирается урожай), а к весне их становится все меньше и меньше. Если же овощи и фрукты сразу же после сбора были заморожены, то витамины в них сохранятся. Поэтому в весенний период замороженные овощи могут оказаться даже полезнее, чем свежие.

Продукты с витамином D Это молоко, лосось, сардины, морковь, брокколи, шпинат. Витамин D — пожалуй, самый важный и самый дефицитный для петербуржцев витамин (потому что его основной источник — солнечный свет). Можно также употреблять витамин D в форме капель — так он тоже будет усваиваться.

Корюшка Это кладезь полезных витаминов и микроэлементов — в ней много кальция, фосфора, селена, витамина B12, омега-3, магния. Кроме того, это некалорийный продукт — в 100 граммах корюшки всего 82 килокалории, 15 граммов белка и 2 грамма жира.

Продукты с фолиевой кислотой (шпинат и латук) Следите за тем, чтобы включать в рацион продукты с фолиевой кислотой (так еще называют витамин B9) — ее низкое содержание в организме ассоциировано с депрессией.

Продукты-психотерапевты (орехи и сыр) Продуктами-психотерапевтами называют продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, необходимую для синтеза «гормона счастья» серотонина. А он, в свою очередь, отвечает за наше самочувствие и настроение.

Продукты, богатые витамином С Это, конечно же, цитрусовые, а также красный болгарский перец — чемпион по содержанию витамина С.