Еда с пугающим сюрпризом: что добавляют в наши продукты

Наряду с другими ингредиентами пищевые добавки, как правило, указываются на упаковке, но среди них есть и те, наличие которых никогда не обозначается на этикетке, а если и указывается, то в качестве Е-кода, на который практически никто не обращает внимания. Это не запрещенные вещества, и все они одобрены для использования в продуктах питания, просто укажи их производитель на товаре, вряд ли найдутся желающие это купить. Мы провели ревизию пищевых добавок и нашли среди них 8 веществ, заставляющих серьезно призадуматься над вопросом: что же мы едим?

Аммиак

Обрезки, образующиеся в процессе производства мяса, производители также пускают в дело. Поскольку они содержат и мясо, и жировые включения, и остатки соединительной ткани, в центрифугах их отделяют от жира. На следующем этапе получившийся полуфабрикат обрабатывают тем, что у всех прочно ассоциируется исключительно с химической промышленностью и медициной — на мясо воздействуют аммиаком. В результате этого у мяса снижается кислотность и убиваются патогенные микроорганизмы. Конечный продукт получил название «розовая слизь». Она используется для мясных фаршей, где ее содержание не превышает 25%. На американском рынке доля фарша с «секретной добавкой» составляет порядка 70%. Используют ли ее в отечественные производители — неизвестно.

Бобровая струя

У бобров в специальных мешочках, расположенных у анального отверстия, вырабатывается ароматическое вещество. Оно представляет собой ярко-оранжевую жидкость со стойким запахом. Чаще всего ее применяют в медицинских целях, как фиксатор запаха в производстве духов и как пищевой ароматизатор. Добавляют ее, например, в конфеты, жвачку, желатин и пудинг, придавая таким образом продуктам вкус малины, клубники и ванили.

Свиная щетина и человеческие волосы

Если вы увидите на этикетке такой компонент, как L-цистеин, перед тем как совершить покупку, подумайте еще раз, действительно ли вы хотите это съесть. Посредством аминокислоты, присутствующей в составе белков волос каждого человека, улучшают качество муки и хлебобулочных изделий. Добавку получают посредством переработки человеческих волос или свиной щетины. На этикетке L-цистеин обозначается кодом E920.

Вирусы

Инфекционных агентов обычно связывают с медицинской сферой или биологией, но никак не едой. Однако к ней они также имеют отношение: чтобы убить в продуктах микробов, на нее распыляют бактериофагов — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Такой антибактериальной терапии подвергается мясо и деликатесные продукты, которые продаются в герметичных упаковках.

Гуммилак

Насекомое лаковый червец, обитающее на тропических растениях, выделяет смолу гуммилак. Ее собирают, обрабатывают и используют для изготовления спиртовых лаков и политур, а также в качестве глазури, например, для конфет, драже или таблеток. На упаковке ингредиент может быть указан как кондитерская глазурь, смолистая глазурь, шеллак.

Целлюлоза

Помимо производства бумаги, пластмасс, кино— и фотопленок и лаков древесная целлюлоза применяется при изготовлении продуктов. После тепловой обработки древесной массы под воздействием химикатов происходит отделение целлюлозы. Ее очищают и добавляют в пищу для сгущения, стабилизации, замены жира и увеличения содержания клетчатки. Например, целлюлозу можно найти в некоторых видах мороженого, а также в твердых сырах, где ее применяют для того, чтобы предотвратить слипание.

Кармин

Красный пищевой краситель — кармин — получают из карминовой кислоты, которую вырабатывают самками насекомых кошенили. Их собирают в период до откладки яиц и экстрагируют из них кармин: насекомых сушат, толкут, обрабатывают и фильтруют в специальном растворе. Краситель применяют в мясоперерабатывающей, молочной, кондитерской и рыбоперерабатывающей промышленности, а также при производстве алкогольных и безалкогольных напитков. Обозначается он как пищевая добавка Е120.

Диметилполисилоксан