Фруктовый мохито

Свежий и легкий коктейль из киви, лимона, сиропа агавы и мяты! Альтернатива традиционному мохито!

Ингредиенты

Киви (спелые)

3 шт.

сок лимона

3 ст. л.

сироп агавы или жидкий мед 3-6 ч. л.

листки мяты

10-12 шт.

веточки мяты

по вкусу

лед (кубиками)

по вкусу

круглые дольки лимона

по вкусу

соль и сахар (для украшения бокала)

по 1 ч. л.

газированная вода

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Время готовки

15 мин Количество персон

3 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Австралийская

Способ приготовления

Почистите киви, порежьте на кружочки, остальные фрукты порежьте ломтиками. Немного примните пестиком листики мяты, продолжите, положив киви и 8-10 кубиков льда, разомните фрукты полностью. Налейте лимонный сок. Помешайте, отставьте смесь в холодильник.

Кромку бокала протрите сиропом, а затем обмакните несколько раз в смесь сахара и соли, чтобы декорировать кристаллами.

Положите на дно бокала лед и пару листков мяты. Положите в бокалы смесь киви наполовину, залейте сиропом или медом и аккуратно налейте содовую. Украсьте льдом, дольками лимона, кружочками киви, веточкой мяты и подавайте.

Приятного аппетита!