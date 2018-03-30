Фруктовый мохито 

Свежий и легкий коктейль из киви, лимона, сиропа агавы и мяты! Альтернатива традиционному мохито!
Ингредиенты
Киви (спелые)
3 шт.
сок лимона
3 ст. л.
сироп агавы или жидкий мед 3-6 ч. л.
листки мяты
10-12 шт.
веточки мяты
по вкусу
лед (кубиками)
по вкусу
круглые дольки лимона
по вкусу
соль и сахар (для украшения бокала)
по 1 ч. л.
газированная вода
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Время готовки
15 мин Количество персон
3 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Австралийская
Способ приготовления
Почистите киви, порежьте на кружочки, остальные фрукты порежьте ломтиками. Немного примните пестиком листики мяты, продолжите, положив киви и 8-10 кубиков льда, разомните фрукты полностью. Налейте лимонный сок. Помешайте, отставьте смесь в холодильник.
Кромку бокала протрите сиропом, а затем обмакните несколько раз в смесь сахара и соли, чтобы декорировать кристаллами.
Положите на дно бокала лед и пару листков мяты. Положите в бокалы смесь киви наполовину, залейте сиропом или медом и аккуратно налейте содовую. Украсьте льдом, дольками лимона, кружочками киви, веточкой мяты и подавайте.
Приятного аппетита!