О секрете бородинского хлеба рассказали в Спасо‐Бородинском монастыре

В печах Спасо‐Бородинского монастыря рождается настоящее чудо ‐ хлеб, который готовится по уникальному рецепту. Инокини пекут его из муки с использованием зерен, выращенных на полях, где два века назад русская армия отстояла не только свою честь, но и будущее страны.

Инокиня Екатерина в Спасо-Бородинском

монастыре уже восемь лет, шесть из них печет хлеб для сестер. А три года назад стала выпекать настоящий бородинский — не тот, что лежит на полках в магазинах, а сделанный на меду, с кориандром и пшеницей, и, конечно, без всяких искусственных добавок. Монастырь всегда славился своим хлебом и квасом — о его изготовлении существует не одна легенда.

Бородинский хлеб — это был поминальный хлеб воинов. Люди приходили, им давали квас и хлеб, и они поминали воинов. Вторую легенду все знают: едет повозка, на ней лежит кориандр, тмин, солод, все это переворачивается, смешивается с мукой — и получается бородинский хлеб

— инокиня Екатерина.

Тот хлеб, который выпекают сегодня, отличается от бородинского хлеба тех времен. Традиция была прервана на много лет и лишь недавно возобновилась. Рецепт Екатерина дорабатывала сама в течение трех лет.

Процесс изготовления бородинского хлеба занимает почти сутки. Через мельницу пшеницу прогоняют два раза, чтобы мука получилась достаточно мелкой. Затем ее добавляют в опару, вместе с солью и медом. Потом специальный аппарат начинает перемешивать все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Когда все готово, тесто нужно выложить в формы и посыпать кориандром. Вес одной буханки равен примерно 800 грамм.

Только после всех этих процедур бородинский хлеб отправляется в печь. Еще час и горячий, невероятно пахнущий хлеб можно доставать.

Но вот купить этот хлеб не получится. Во всяком случае, в монастыре. Бородинский хлеб выпекают исключительно для своих нужд.

Хлеб мы не продаем, мы печем его только для сестер. Матушка дарит в подарках. Мы раньше продавали хлеб, но сейчас у нас как подарок. потому что считается самым драгоценным. Очень люди радуются, когда приезжают к нам в гости и в подарок увозят бородинский хлеб

— инокиня Екатерина.

Похожий хлеб пекут еще в нескольких монастырях. Например, его можно найти в Серпухове или в Москве. И если вы хоть раз попробуете такой бородинский хлеб, смотреть на буханки в магазине вам вряд ли захочется.