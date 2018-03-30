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Медики не рекомендуют экспериментировать с диетой раздельного питания?
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Медики не рекомендуют экспериментировать с диетой раздельного питания? 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Диетологи раскритиковали теорию Герберта Шелтона о пользе раздельного питания, гласящую о несовместимости белков и углеводов. Многие специалисты считают полезным для пищеварения и всего организма в целом одновременно употреблять, например, мясо и овощи или фрукты и кисломолочную продукцию. Можно есть все, но в меру — главная истина полноценного питания, а раздельное принятие пищи отучает переваривать еду, заявляют оппоненты последователей Шелтона. Диетологи, как выяснил по своим источникам МедикФорум, не согласны с утверждением, что в желудке из-за невостребованности «загнивают» углеводы, такие как картошка или хлеб, попавшие туда вместе с белками, хорошо растворяющимися в кислой среде. Однако желудочный сок содержит соляную кислоту с концентрацией, способной переработать даже «гвозди». Она обеззараживает поступающую пищу до такой степени, что все содержащиеся на ней бактерии погибают. Размножение микробов начинается в толстой кишке. Каждый специалист в области физиологии может доказать нецелесообразность раздельного питания. Переваривание белков, жиров и углеводов происходит в двенадцатиперстной кишке и процесс их переработки проходит одновременно, что является еще одним опровержением теории Шелтона. При раздельном питании детренируются органы пищеварения, не получая достаточной нагрузки: при потреблении белков происходит выделение ферментов, способствующих их усвоению, и подобное происходит при поглощении углеводов. Постепенно организм разучивается производить эти вещества одновременно, и люди, приучившие себя к раздельному питанию, не способны уже вернуться к смешанному рациону. Со временем у них развиваются различные заболевания желудочно-кишечного тракта.
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