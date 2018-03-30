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Как приготовить коктейль Aperol Spritz
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Как приготовить коктейль Aperol Spritz 

Карельские вести 39 минут назад
Алкогольный коктейль из ликера, игристого белого сухого вина, газировки и апельсина!
Ингредиенты
Ликер «Апероль»
40 мл  игристое белое вино
60 мл  газированная вода
20 мл  лед  по вкусу
долька апельсина
1-2 шт.
Время готовки
5 мин  Количество персон
1 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Австрийская
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Способ приготовления
1. Насыпьте в бокал лед и мешайте, пока внешние стенки не запотеют.
2. Уберите лед и наполните бокал льдом для коктейля. Добавьте апельсин.
3. Налейте по очереди апероль, белое игристое вино (сухое), содовую. Помешайте.
Приятного аппетита!
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