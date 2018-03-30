Как приготовить коктейль Aperol Spritz

Алкогольный коктейль из ликера, игристого белого сухого вина, газировки и апельсина!

Ингредиенты

Ликер «Апероль»

40 мл игристое белое вино

60 мл газированная вода

20 мл лед по вкусу

долька апельсина

1-2 шт.

Время готовки

5 мин Количество персон

1 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Австрийская

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Способ приготовления

1. Насыпьте в бокал лед и мешайте, пока внешние стенки не запотеют.

2. Уберите лед и наполните бокал льдом для коктейля. Добавьте апельсин.

3. Налейте по очереди апероль, белое игристое вино (сухое), содовую. Помешайте.

Приятного аппетита!