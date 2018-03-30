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Нижегородская бакалейная компания будет поставлять продукты для городских школ
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Нижегородская бакалейная компания будет поставлять продукты для городских школ 

В городе N 37 минут назад
Фото: В городе N
Единый центр муниципального заказа определился с поставщиком консервированных продуктов для организации питания в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода. Замороженные овощи, фрукты, пюре и прочее для школ и детских садов будет поставлять ООО «Нижегородская бакалейная компания». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Цена контракта составила 58,6 миллиона рубелй.
Победитель аукциона до конца 2018 года должен будет поставлять ЕЦМЗ овощную смесь, кабачковую икру, консервированные огурцы, томатную пасту, гарнирную морковь и свеклу, соленую капусту, замороженные ягоды, джем, повидло, сухофрукты, соки и кетчуп.
Напомним, в модернизацию нижегородского аэропорта вложат 220 миллионов рублей.
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