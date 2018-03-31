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Дима Билан угостил своего друга хычинами из Кабардино-Балкарии
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Дима Билан угостил своего друга хычинами из Кабардино-Балкарии 

АиФ Ставрополье 28 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Популярный певец, уроженец Кабардино-Балкарии Дима Билан угостил своего друга Бориса Рубиновского хычинами. Пользователи соцсети обсуждают ролик об этом, выложенный на странице продюсера.
Автор называет ролик политическо-гастрономическим и сообщает, что Дима Билан, слетав всего на полтора часа на свою родину, в Кабардино-Балкарию, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах президента, привёз с собой угощение для друга. Правда, известие о том, что хычины с мясом, вызывает у Бориса бурное негодование, он заявляет, что хотел «с ботвой».
Пользователи активно комментируют ролик. Пишут о том, с какими ещё начинками хычины бывают, просят поделиться рецептом и благодарят своего знаменитого земляка за популяризацию национального блюда.
Публикация от Boris Rubinovskiy (@borisizh) 18 Мар 2018 в 6:30 PDT
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