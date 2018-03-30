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10 винных заповедей
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10 винных заповедей 

Itsmywine.ru 29 минут назад
Фото: Itsmywine.ru
Когда-то на горе Синай Моисей получил от Бога десять заповедей, которые он передал своему народу. Сегодня их знают все, даже те, кто считает себя атеистом. А если бы существовало 10 заповедей вина, то как бы они звучали? И самое главное — вы бы им следовали?
1. Чти своё вино
Цените то вино, которое производится у вас. И при этом цените вкус.
2. Расширяйте вкус
Узнавайте всё разнообразие вина, пробуйте новые стили, регионы или страны каждые две недели. Это сделает вашу жизнь богаче и расширит вкусовые представления. В мире так много разных видов вина, которые стоит попробовать, так зачем останавливаться?
3. Соблюдайте ограничения
Если вы не будете контролировать количество выпитого вина, то точно об этом пожалеете.
4. Не все вина созданы одинаково
Хорошее вино не обязательно стоит дорого, но оно и не дешёво.
5. Делись вином
Вино всегда приятнее пить в хорошей компании.
6. Уважайте вкусы своего соседа
Каждый вкус уникален, благодаря наследственности, предпочтениям и личному опыту. Кроме этого, наши вкусы со временем меняются, так что те, кто сегодня наотрез отказывается от вина, могут скоро утверждать совершенно противоположное.
7. Вино тянет на приключения, а приключения тянут к вину
8. Вы выпиваете стакан воды с каждым бокалом вина
Пейте воду и чувствуйте вино. В конце концов каждый глоток вина содержит виноград, которому потребовался целый год, чтобы вырасти.
9. Наслаждайтесь молодыми винами, попробуйте вина среднего возраста и уважайте старые вина
Старое вино — это капсула времени из прошлого.
10. Вино постоянно меняется
С момента своего производства вино находится в постоянном процессе изменений. Если за напитком хорошо ухаживать, то они происходят медленно. Однако, если его открыть, то вино быстро стареет.
Фото: Freepik
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