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Теплый салат из молодой кукурузы
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Теплый салат из молодой кукурузы 

Карельские вести 2 часа назад
Простой рецепт мексиканского салата с кукурузой из початков!
Ингредиенты
Молодая кукуруза
4 початка
майонез (легкий)
2 ст. л.
обезжиренный йогурт
2 ст. л.
порошок чили
по вкусу
сок лайма
1 ст. л.
кинза
по вкусу
лук-порей
1 шт  сыр фета
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Время готовки
45 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Мексиканская
Способ приготовления
Сварите кукурузу. Срежьте с початков зерна.
Сыр помните вилкой. Лук и кинзу мелко порежьте. Для заправки перемешайте майонез, йогурт, порошок чили и лаймовый сок.
В миске перемешайте кукурузу, лук, кинзу и сыр. Налейте заправку и хорошо перемешайте. Подавайте теплым.
Приятного аппетита!
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