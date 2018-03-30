Теплый салат из молодой кукурузы

Простой рецепт мексиканского салата с кукурузой из початков!

Ингредиенты

Молодая кукуруза

4 початка

майонез (легкий)

2 ст. л.

обезжиренный йогурт

2 ст. л.

порошок чили

по вкусу

сок лайма

1 ст. л.

кинза

по вкусу

лук-порей

1 шт сыр фета

40 г Рекомендуем к прочтению:

Кофейный коктейль

Фруктовый пунш

Персиковый смузи

Старинный рецепт «Наполеона»

ГОТОВИМ ДОМА: ЧЕБУРЕКИ ПРЯМО С ПЕЧКИ (ВИДЕО)

Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Мексиканская

Способ приготовления

Сварите кукурузу. Срежьте с початков зерна.

Сыр помните вилкой. Лук и кинзу мелко порежьте. Для заправки перемешайте майонез, йогурт, порошок чили и лаймовый сок.

В миске перемешайте кукурузу, лук, кинзу и сыр. Налейте заправку и хорошо перемешайте. Подавайте теплым.

Приятного аппетита!