Оранжевое настроение: этот витамин преобразит твою кожу!

Дополни свою бьюти-рутину всего лишь одним ингредиентом — и ты заметишь существенные улучшения! Речь идет о витамине С, который способен изменить текстуру, внешний вид и общее состояние кожи. Он богат антиоксидантами, помогает производить коллаген и уменьшает пигментацию. Ну что, заинтриговали? Рассказываем все об уходе с витамином C.

Каковы преимущества использования витамина С в уходе?

Витамин С является суперантиоксидантом, который защищает кожу от воздействия окружающей среды и предотвращает преждевременное старение, связанное с ультрафиолетовыми лучами и загрязнением.

Он проникает глубоко в поверхность кожи и нейтрализует свободные радикалы, которые являются токсичными для клеток, а также стимулирует обновление клеток и поддерживает синтез коллагена.

Среди видимых изменений — более яркая кожа с улучшенной текстурой, смягчение морщин, исчезновение шелушений, повышенная упругость и эластичность.

Этот витамин является мощным противовоспалительным средством и может стать отличным дополнением в уходе для людей с акне и розацеа.

Кроме того, когда витамин С используется вместе с солнцезащитными средствами, он работает на увеличение мощности SPF, что обеспечивает превосходную защиту.

Какие типы продуктов с витамином C работают лучше всего?

Не вся косметика равноценна по эффекту. Идеальный вариант — сыворотка с витамином С, которая имеет более высокую концентрацию активных ингредиентов и мелких молекул, способных проникать глубже в кожу.

Ищи стабилизированные препараты с витамином С, так как нестабилизированные быстро окисляются и при нанесении на кожу могут вызывать раздражение и даже наносить вред.

L-Аскорбиновая кислота — самая чистая форма витамина С. Если она разработана на высоком уровне, то обеспечивает превосходный результат, но требует использования увлажняющего крема, а летом — с SPF-защитой.

Всегда покупай средства, упакованные в бутылочки, которые защищают продукт от солнечного света — это предотвращает преждевременное окисление сыворотки и продлевает срок хранения.

Кто и как должен использовать витамин С?

Идеальный возраст для знакомства — это 20 лет. Уход с витамином C как нельзя лучше подходит для людей всех возрастов. Наноси средство утром после очищения кожи, а летом не забывай о косметике с SPF, чтобы удваивать защиту от солнца.

Витамин С следует рассматривать как необходимый уход. Хочешь ли ты предотвратить начало преждевременного старения, уменьшить воспаление кожи, связанное с акне или розацеа, или пробудить красоту зрелой кожи, — этот универсальный и эффективный витамин справится со всем. Настоящий супергерой!

Нужно ли соблюдать осторожность при использовании витамина С?

Во-первых, не забудь провести тест на небольшом участке кожи, чтобы исключить вероятность аллергии.

Во-вторых, если ты лечишь кожу, делаешь химические пилинги или лазерные процедуры, рекомендуется сделать перерыв в использовании таких активных продуктов, как витамин C или ретинол, чтобы предотвратить повреждение кожи.

В-третьих, обычно сыворотки витамина С представляют собой жидкость цвета шампанского, апельсина, лимона или соломы. Но если твой продукт имеет коричневатый оттенок, немедленно прекрати использование: возможно, витамин C окислился и может быть вреден для кожи.

Также стоит отметить, что бывают разные концентрации витамина, поэтому важно выбрать правильный вариант для своей кожи. 5% — идеально для использования на чувствительной области вокруг глаз. 10% — для сухой и чувствительной кожи. 15% — наиболее популярная версия, которая, как правило, подходит для всех типов кожи. 20% — максимальная концентрация витамина для решения возрастных проблем, подходит для более «плотной» кожи, в том числе и для мужской.