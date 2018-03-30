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Салат оливье без картофеля
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Салат оливье без картофеля 

Карельские вести 2 часа назад
Сегодня мы подготовили для Вас рецепт всеми любимого салата, но без картофеля и со свежими огурцами!
Ингредиенты
Огурцы
200 г  яйца
3 шт.
зеленый горошек консервированный
150 г  колбаса вареная
200 г  зеленый лук  по вкусу
петрушка
по вкусу
укроп
по вкусу
соль, перец
по вкусу
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Способ приготовления
Время готовки
45 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Русская
Сварите яйца вкрутую, почистите и порежьте на маленькие кубики. Точно такими же кубиками нарезать колбасу и огурцы. Перемешайте и добавьте зеленый горошек.
Добавьте мелко-нарезанный лук, петрушку и укроп. В самом конце заправьте майонезом (соусом), посолите и поперчите. Приятного аппетита!
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