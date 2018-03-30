Салат оливье без картофеля

Сегодня мы подготовили для Вас рецепт всеми любимого салата, но без картофеля и со свежими огурцами!

Ингредиенты

Огурцы

200 г яйца

3 шт.

зеленый горошек консервированный

150 г колбаса вареная

200 г зеленый лук по вкусу

петрушка

по вкусу

укроп

по вкусу

соль, перец

по вкусу

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Способ приготовления

Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Русская

Сварите яйца вкрутую, почистите и порежьте на маленькие кубики. Точно такими же кубиками нарезать колбасу и огурцы. Перемешайте и добавьте зеленый горошек.

Добавьте мелко-нарезанный лук, петрушку и укроп. В самом конце заправьте майонезом (соусом), посолите и поперчите. Приятного аппетита!