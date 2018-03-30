Салат с клубникой и мятой 

Простой рецепт оригинального салата с клубникой, мятой и молодым шпинатом. Отличное начало дня!
Ингредиенты
Клубника
8 шт.
мята
несколько листиков
грецкие орехи
горсть
шпинат молодой
половина пучка
салат зелёный листовой
половина пучка
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Способ приготовления
Для заправки:
Время готовки
15 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Йогурт 4 ст.л.,
Лимонный сок 0,5 ст.л.
Оливковое масло 1 ст.л.
Разрежьте клубнику на 4 части каждую, грецкие орехи прогрейте на сковороде, измельчите с помощью кофемолки, салат и шпинат промойте, мяту мелко порежьте.
Для заправки перемешайте йогурт, лимонный сок, оливковое масло, измельчённую мяту.
Разложите в салатницу листья салата, шпинат, клубнику, орехи несколькими слоями, поливая мятно-йогуртовой заправкой.
Подавайте салат к столу, украсив ломтиками клубники. Приятного аппетита!
Источник: zefira