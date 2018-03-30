Салат с клубникой и мятой

Простой рецепт оригинального салата с клубникой, мятой и молодым шпинатом. Отличное начало дня!

Ингредиенты

Клубника

8 шт.

мята

несколько листиков

грецкие орехи

горсть

шпинат молодой

половина пучка

салат зелёный листовой

половина пучка

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Способ приготовления

Для заправки:

Время готовки

15 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Йогурт 4 ст.л.,

Лимонный сок 0,5 ст.л.

Оливковое масло 1 ст.л.

Разрежьте клубнику на 4 части каждую, грецкие орехи прогрейте на сковороде, измельчите с помощью кофемолки, салат и шпинат промойте, мяту мелко порежьте.

Для заправки перемешайте йогурт, лимонный сок, оливковое масло, измельчённую мяту.

Разложите в салатницу листья салата, шпинат, клубнику, орехи несколькими слоями, поливая мятно-йогуртовой заправкой.

Подавайте салат к столу, украсив ломтиками клубники. Приятного аппетита!

Источник: zefira