Ещё
6 техник, которые должен освоить каждый, кто хочет вкусно готовить
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 техник, которые должен освоить каждый, кто хочет вкусно готовить 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
В процессе приготовления пищи мы сталкиваемся со множеством самых различных техник и процессов. Многие их них мы знаем с детства, но о существовании других даже не догадываемся. Между тем, именно умение их сочетать друг с другом, а так же знание их потенциала для тех или иных продуктов, позволяют получить действительно удивительные и потрясающе вкусные результаты.
Приготовление на медленном огне
Этот способ является незаменимым при приготовлении пищи, когда вам хочется получить максимум аромата от овощей или, например, приготовить большой кусок мяса целиком. Еще одним плюсом этого метода является его практически полная самодостаточность. Если вам известна температура и исходные условия получения готового блюда, вам не требуется постоянно смотреть за кондицией при приготовлении.
Припускание
Не стоит путать эту технику с варкой. Припускание отличается тем, что в процессе подобного техники продукты подвергаются обработке в минимальном количестве жидкости. В зависимости от типа продукта, эта жидкость может быть добавленной (например, вода или бульон), а может быть собственной жидкостью продукта. Во втором случае процесс получает название припускание в собственном соку. В отличие от тушения, здесь за блюдом требуется глаз да глаз. В случае излишней температуры, сковорода может остаться без жидкости и блюдо очень быстро сгорит.
Обжарка
Хрустящее, с золотисто цвета корочкой, обжаренное мясо или рыба заставят изойтись слюной кого угодно. Владение этой техникой позволяет быстро приготовить множество продуктов, но требует знания нюансов. Мясо или рыба вначале должны быть промокнуты сухим бумажным полотенцем. (Влажность создает пар, который препятствует красивой текстуре поверхности.) Затем разогрейте сковороду на сильном огне и уже после этого добавьте на нее масло. Как только масло разогрелось — можно готовить. Тонкие куски мяса, курицы или рыбы можно обжарить полностью на плите за считанные минуты. Куски потолще, например стейк, требуют дополнительного приготовления в духовке, поскольку жар не может дойти быстро до сердцевины мяса.
Бланширование
Термин произошел от французкого blanchir, что значит белеть. За бланшированием скрывается быстрое обваривание продуктов в кипящей воде или ошпаривание кипятком. В ходе этого процесса часть продуктов белеет, отсюда и название.
Процесс бланширования просто и выглядит следующим образом: в кипящую воду погружаются продукты, после чего надо дождаться повторного кипения. С этого момента отсчитывается необходимое время. Если держать продукты дольше, то бланширование превратится в варку.
Эмульгирование
Некоторые жидкости трудно или вообще невозможно смешать. Что интересно, на кухне их очень много. Например, масло и уксус. Звучит почти как химия, но без подобной техники никогда не приготовить домашний соус айоли. Этот процесс требует времени и тщательности. Весь секрет здесь в постоянном перемешивании и очень медленном добавлении одного из ингредиентов в другой.
Вымачивание
Это кулинарный процесс, который подразумевает заливание пищевых продуктов водой или другой жидкостью на достаточно продолжительный период (может длиться более нескольких часов). Основной целью выступает изменение некоторых свойств пищи: общее смягчение всего продуктов, отделение части плода или, например, выведение из грибов и овощей портящих вкус или вредных компонентов. Без знания этой техники никуда, если вы собрались сделать лучший в мире лук для своего бургера.
Steaklovers.ru: последние новости
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на весь день 13 сочетаний вкуса, которые сделают любую еду лучше Хлебное ухо: как появились пельмени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две женщины съели тыкву и облысели10
Чем вредна гречка78
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей20
Орлова слишком сильно похудела7
Шишкова «лишила себя зрачка»29
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение