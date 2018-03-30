Ещё
Рецепт дня: Постные булочки с изюмом и розмарином
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Постные булочки с изюмом и розмарином 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает разнообразить постное меню чудесными ароматами выпечки и розмарина.
Что понадобится:
— 250 г воды
— 400 г муки
— 1 ч. л. с горкой сухих дрожжей
— 3 ст. л. сахара
— 6 ст. л. растительного масла
— горсть изюма
— 2 веточки свежего розмарина или 1 ч. л. (без горки) сухого
Как готовить:
Дрожжи и 1 ст. л. сахара разведите в 250 г теплой воды и оставьте до образования пенной шапочки. Соедините просеянную муку с оставшимся сахаром, влейте поднявшиеся дрожжи, замесите тесто. Тесто как следует вымесите (минут 10), это важно!
Смажьте растительным маслом миску или кастрюлю, переложите туда тесто, накройте и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа.
Если используете свежий розмарин, оторвите листочки, мелко изрубите. Разогрейте в сотейнике растительное масло, прогрейте его с розмарином, свежим или сушеным, не доводя до кипения. Снимите с огня, дайте остыть.
Тесто обомните, переложите на припыленную мукой поверхность, добавьте масло с розмарином (оставьте около 1 ст. л. для смазывания) и промытый изюм. Вымесите еще раз хорошенько. Разделите тесто на 10–12 равных кусочков, скатайте из каждого кусочка шарик, чуть сплюсните, сделайте острым ножом на каждом крестообразный надрез. Переложите булочки на смазанный маслом противень, прикройте полотенцем и оставьте на расстойку минут на 25–30. Смажьте булочки оставшимся маслом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 мин.
ИД «Собеседник»: последние новости
Рецепт дня: Постный суп из сушеных грибов Как постройнеть к лету: пошаговая инструкция Эспрессо без кофемашины: домашний рецепт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две женщины съели тыкву и облысели10
Чем вредна гречка78
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей20
Орлова слишком сильно похудела7
Шишкова «лишила себя зрачка»29
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение