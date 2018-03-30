Рецепт дня: Постные булочки с изюмом и розмарином

Sobesednik.ru предлагает разнообразить постное меню чудесными ароматами выпечки и розмарина.

Что понадобится:

— 250 г воды

— 400 г муки

— 1 ч. л. с горкой сухих дрожжей

— 3 ст. л. сахара

— 6 ст. л. растительного масла

— горсть изюма

— 2 веточки свежего розмарина или 1 ч. л. (без горки) сухого

Как готовить:

Дрожжи и 1 ст. л. сахара разведите в 250 г теплой воды и оставьте до образования пенной шапочки. Соедините просеянную муку с оставшимся сахаром, влейте поднявшиеся дрожжи, замесите тесто. Тесто как следует вымесите (минут 10), это важно!

Смажьте растительным маслом миску или кастрюлю, переложите туда тесто, накройте и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа.

Если используете свежий розмарин, оторвите листочки, мелко изрубите. Разогрейте в сотейнике растительное масло, прогрейте его с розмарином, свежим или сушеным, не доводя до кипения. Снимите с огня, дайте остыть.

Тесто обомните, переложите на припыленную мукой поверхность, добавьте масло с розмарином (оставьте около 1 ст. л. для смазывания) и промытый изюм. Вымесите еще раз хорошенько. Разделите тесто на 10–12 равных кусочков, скатайте из каждого кусочка шарик, чуть сплюсните, сделайте острым ножом на каждом крестообразный надрез. Переложите булочки на смазанный маслом противень, прикройте полотенцем и оставьте на расстойку минут на 25–30. Смажьте булочки оставшимся маслом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 мин.