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В эти выходные пройдет маркет вегетарианской еды
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В эти выходные пройдет маркет вегетарианской еды 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Завтра и послезавтра, 31 марта и 1 апреля, жители и гости столицы, интересующиеся вегетарианством, могут посетить традиционную московскую ярмарку уличной кулинарии.
На ярмарке «ВегМарт» можно будет познакомиться с вегетарианскими блюдами из разных стран мира и на любой вкус, попробовать оригинальные кушанья российской постной кухни, а также блюда, приготовленные по индийским, китайским и дальневосточным рецептам. В ассортименте блюд — вегетарианские бургеры, фалафель, салаты, соки, смузи, бездрожжевая выпечка и оригинальные десерты.
Ярмарка вегетарианских блюд пройдёт на территории лофта «Надежда» на Трёхгорной мануфактуре. В программе — дегустация блюд, лекции по здоровому образу жизни и вегетарианскому питанию, кулинарные мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов. Для юных гостей будет работать детская площадка.
Мероприятия пройдут с 11:00 до 20:00 в субботу и воскресенье по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1. Вход на маркет свободный.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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