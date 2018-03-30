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Ловкая замена: напитки, которые отлично утоляют голод
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Ловкая замена: напитки, которые отлично утоляют голод 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Чувство голода может возникнуть внезапно, но после начала трапезы насыщение приходит не сразу, и за это время человек успевает поглотить больше, чем необходимо. В итоге это чревато проблемами с лишним весом, от чего трудно избавиться. Однако некоторые простые и доступные напитки помогут одолеть чувство голода, что сделает контроль веса более простым занятием и позволит сохранить фигуру. Кефир Такой кисломолочный продукт, в случае, если он имеет небольшую жирность, отлично подойдет для тех, кто пытается придерживаться диеты. В кефир допустимо добавлять корицу, розмарин, базилик и другие специи, что сделает продукт более ароматным и поможет утолить голод. «Коктейль» На самом деле речь идет о смеси воды, меда, а также лимона. Такая комбинация не только утолит голод, но и усыпит тягу к сладкому. Чтобы превратить это в изысканный напиток, допустимо также добавить кардамон и мускатный орех. Компот Будь это свежий ягодный напиток, или тот, что приготовлен из сушеных фруктов, компот позволяет утолить ощущение голода, а также освободить организм от шлаков. Кроме того, это еще и достаточно вкусно, поэтому в таком помощнике одни преимущества. Зеленый чай Эксперты рекомендуют употреблять данный напиток в холодном виде, отчего его польза только множится. Зеленый чай имеет в составе дубильные вещества, способные замедлять процесс всасывания жидкости непосредственно из кишечника. Это подразумевает, что вы не только напьетесь, но и перестанете испытывать голод. Квас Достаточно доступный и неизменно полезный напиток, но это, конечно, должен быть не покупной квас, а приготовленный в домашних условиях. Важно помнить, что злоупотребление квасом недопустимо, если у человека имеется гастрит, язва желудка или же повышенная кислотность. Айран Еще один полезный напиток, способный частично утолить чувство голода. В его составе имеется значительное количество полезных витаминов, белков и микроорганизмов, а также его прием положительным образом отражается на пищеварении и работе сердечно-сосудистой системы. Отвар Речь идет о яблочно-изюмном напитке, способном дарить чувство насыщения. Достаточно взять горстку изюма, свежее яблоко, а затем вместе их отварить в воде. Пить полученный отвар можно даже беременным дамам и маленьким детям.
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