Шоколадный десерт

Сегодня мы приготовим шоколадные шарики. Лучшая замена конфетам!

Ингредиенты

Масло сливочное

200 г печенье песочное

500 г сгущенное молоко

1 банка

орехи миндаль и грецкие

100 г какао порошок

4 ст.л.

ликер «Амаретто» 2 ст.л.

4 ст.л.

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Способ приготовления

Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Обжарим орехи на сковородке или просушить в духовке.

Орехи и печенье пропускаем через мясорубку. Из полученной крошки отсыпаем около двух полных столовых ложек на обсыпку.

Масло растопим с 3,5 столовыми ложками какао, вливаем сгущенное молоко, смешиваем и выливаем в большую часть крошки, добавляем ликер и все перемешиваем до однородной массы.

Затем из полученной массы катаем маленькие шарики.

Отложенную крошку соединяем с половиной столовой ложки какао, перемешиваем и обкатываем со всех сторон наши шарики.

Складываем шарики в коробку или на большую доску (тарелку) и ставим в холодильник на час. Приятного аппетита!

Источник: zefira