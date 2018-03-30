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Шоколадный десерт
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Шоколадный десерт 

Карельские вести 1 час назад
Сегодня мы приготовим шоколадные шарики. Лучшая замена конфетам!
Ингредиенты
Масло сливочное
200 г  печенье песочное
500 г  сгущенное молоко
1 банка
орехи миндаль и грецкие
100 г  какао порошок
4 ст.л.
ликер «Амаретто» 2 ст.л.
4 ст.л.
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Способ приготовления
Время готовки
30 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Обжарим орехи на сковородке или просушить в духовке.
Орехи и печенье пропускаем через мясорубку. Из полученной крошки отсыпаем около двух полных столовых ложек на обсыпку.
Масло растопим с 3,5 столовыми ложками какао, вливаем сгущенное молоко, смешиваем и выливаем в большую часть крошки, добавляем ликер и все перемешиваем до однородной массы.
Затем из полученной массы катаем маленькие шарики.
Отложенную крошку соединяем с половиной столовой ложки какао, перемешиваем и обкатываем со всех сторон наши шарики.
Складываем шарики в коробку или на большую доску (тарелку) и ставим в холодильник на час. Приятного аппетита!
Источник: zefira
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