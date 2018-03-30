Джин и гриль

Если кто-то до сих пор думает, что весь набор спиртного, используемого в кулинарии сводится к винам и ликерам, то он невероятно далек от истины. Алкогольные напитки уже давно перешагнули барную стойку и уютно обосновались на ресторанной кухне. Неудивительно, что интенсивный аромат джина не остался незамеченным и был пущен в оборот на благо идеального вкуса. То, как он сочетается с мясом, оценили задолго до изобретения тоника, другого продукта, с которым в наши дни джин неразрывно связан как ром с колой. Об этом свидетельствует давняя традиция: уже в 17 веке на основе джина готовили разнообразные маринады, отличающиеся богатым растительным ароматом.

Чтобы открыть вам альтернативные способы использования джина, мы подобрали несколько актуальных рецептов блюд и напитков под них, где этот алкоголь наравне с мясом играет заглавную роль.

Фланк стейк с джином Tanqueray

Перед тем как приготовить фланк-стейк на гриле, его следует замариновать. Ведь сам по себе фланк стейк имеет недостаточно выраженный вкус, чтобы отправляться на гриль в одиночестве. Вам понадобится: около 700 гр. фланк стейка (на четыре порции) ¼ стакана Tanqueray® London Dry Gin ¼ стакана соевого соуса 4 головки мелкорубленого чеснока 2 столовые ложки меда 1 чайная ложка кисло-сладкого вустерширского соуса ½ чайной ложки хлопьев красного перца ¼ чайной ложки черного перца ¼ чайной ложки соли ½ чайной ложки семян кунжута Все ингредиенты нужно вместе со стейком положить в пластиковый пакет и оставить на час. За это время маринад, как правило, как раз успевает проникнуть вглубь мяса на несколько миллиметров. До средней прожарки фланк стейк нужно обжаривать на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны. Готовое мясо можно сбрызнуть остатками маринада и присыпать кунжутом — теперь фланк стейк можно подавать.

К этому блюду отлично подойдет классический коктейль с Tanqueray® London Dry Gin. В стакан с несколькими кусочками льда добавляется 30 мл джина, капелька лимонного сока и тоник.

Куриный шашлык с джин-тоником

Маринад на основе джина Tanqueray подойдет и для легких сортов мяса. На гриле можно приготовить отличный шашлык из курицы, маринад к которому делается легко и быстро. Для этого необходимо иметь следующий набор продуктов: 4 куриные грудки 1 мелко нарезанная луковица 1 стакан воды 1 стакан Tanqueray® London Dry Gin ¼ стакана тоника ¼ стакана лимонного сока 2 головки рубленного чеснока ½ столовой ложки сушеного базилика Курицу нужно нарезать кубиками по 3-4 см и бросить в мисочку с джином, тоником, лаймом, луком, сушеным базиликом и остальными ингредиентами. Мариноваться курица должна не более 20 минут, иначе приправы просто перебьют вкус мяса.

Затем курица насаживается на шампура вперемежку с овощами: красным луком, желтой тыквой, зеленым и красным перцем, белыми грибами. Шашлык получается не только красочным, но и очень вкусным — маринад делает куриное мясо хрустящим, а его аромат прекрасно сочетается с овощами.

Джин-тоник с лаймом и тимьяном на гриле

Этот коктейль может считаться одним из лучших джин-тоников в мире. И самое лучшее в нем — это процесс приготовления его ингредиентов на гриле, придающий коктейлю дымный аромат. Итак, нам понадобится: пара веточек свежего тимьяна 4 лайма 2 ломтика огурца 45 мл. Tanqueray® London Dry Gin 85 мл. тоника

Пару лаймов следует разрезать пополам и положить на гриль рядом с веточками тимьяна. Когда на лаймах появятся полоски от гриля, а тимьян подсушится, их следует снять с огня. Затем тимьян и лайм вместе с огурцом отправляются в стакан (или шейкер) и перемешиваются вместе со льдом, соком от оставшихся лаймов и джином с тоником.

Итог: классическое сочетание с дополнительными дымным и цитрусовыми нотками.