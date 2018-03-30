Крем-суп с рисом и курицей

Сегодня мы подготовили для Вас рецепт вкусного Крем-супа для осеннего обеда. Сытный суп из курицы с рисом и кукурузой.

Ингредиенты

Рис 200 г куриные грудки

2 шт корень имбиря

4 см замороженная кукуруза

200 г соль

по вкусу

белый перец

по вкусу

кунжутное масло

по вкусу

зеленый лук по вкусу

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Способ приготовления

Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Заранее сварите рис в подсоленной воде до готовности.

Куриные грудки положите в кастрюлю, залейте водой и добавьте порезанный маленькими кусочками имбирь. Ждите пока закипит на сильном огне, далее уменьшите огонь и готовьте около 10-15 минут, пока мясо не будет готово.

Удалите из бульона имбирь. Курицу переложите на тарелку. Всыпьте в бульон рис и варите еще около пяти минут. Снимите с огня и превратите в пюре с помощью блендера. Снова верните на огонь, добавьте кукурузу и готовьте еще пару минут.

Тем временем остывшую разберите курицу на части с помощью двух вилок. Добавьте курицу в суп. Разведите суп водой до нужной вам консистенции. Посолите, поперчите и добавьте немного кунжутного масла. Перед подачей посыпьте зеленым луком. Приятного аппетита!