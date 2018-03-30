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Крем-суп с рисом и курицей
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Крем-суп с рисом и курицей 

Карельские вести 41 минуту назад
Сегодня мы подготовили для Вас рецепт вкусного Крем-супа для осеннего обеда. Сытный суп из курицы с рисом и кукурузой.
Ингредиенты
Рис  200 г  куриные грудки
2 шт  корень имбиря
4 см  замороженная кукуруза
200 г  соль
по вкусу
белый перец
по вкусу
кунжутное масло
по вкусу
зеленый лук  по вкусу
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Способ приготовления
Время готовки
45 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Заранее сварите рис в подсоленной воде до готовности.
Куриные грудки положите в кастрюлю, залейте водой и добавьте порезанный маленькими кусочками имбирь. Ждите пока закипит на сильном огне, далее уменьшите огонь и готовьте около 10-15 минут, пока мясо не будет готово.
Удалите из бульона имбирь. Курицу переложите на тарелку. Всыпьте в бульон рис и варите еще около пяти минут. Снимите с огня и превратите в пюре с помощью блендера. Снова верните на огонь, добавьте кукурузу и готовьте еще пару минут.
Тем временем остывшую разберите курицу на части с помощью двух вилок. Добавьте курицу в суп. Разведите суп водой до нужной вам консистенции. Посолите, поперчите и добавьте немного кунжутного масла. Перед подачей посыпьте зеленым луком. Приятного аппетита!
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