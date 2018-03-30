4 вредных блюда, от которых невозможно отказаться

Хрустящая корочка, манящий аромат, много масла и жира… Признайся, ты ведь уже захотел это съесть?

Разумеется, мы обеими руками за правильное и здоровое питание и в ближайшее время обязательно расскажем тебе много супер-полезных рецептов. Но, в конце-концов, имеем мы право побаловать себя и расслабиться, особенно когда впереди выходные?

Сегодня нам все можно, и ниже тебя ждут четыре заманчивых рецепта, которые не потребуют особых кулинарных навыков, но наверняка тебя не разочаруют!

Свиные ребрышки в пиве

Когда будешь брать на вечер пиво, прихвати заодно и свиные ребрышки — потратишь на их мариновку пять минут, но зато на следующий день съешь их с большим удовольствием!

Нам понадобятся:

1 кг свиныx ребeр

2-3 крупные луковицы

1 ст. пива

соль и черный молотый перец

Убери с ребрышек лишний жир, помой и протри бумажным полотенцем. На дно кастрюли положи первую порцию, посыпь сверху нарезанный кольцами лук. Еще слой ребрышек и снова лук. Когда и то, и другое закончится, добавь пиво. Теперь закрой крышкой и отправь на ночь в холодильник.

На следующий день с новыми силами принимайся за готовку — разогрей духовку до 200 градусов и выложи ребрышки мясистой стороной вверх. Лук сверху класть смысла нет — пригорит и толку от него не будет. Через 15 минут переверни и жди еще 40 минут. А теперь либо придумывай гарнир, либо наслаждайся чистым вкусом маринованного и нежного мяса!

Картофель по-французски (упрощенная версия)

Пусть тебя не пугает название — ничего тушить/томить/пассировать нам не придется. В классической версии этого блюда используется фарш или отбивные, но мы предлагаем тебе максимально простой вариант на случай, если идти за мясом не хочется, а вот колбаса в холодильнике есть.

Нам понадобятся:

10-15 средних картофелин

палка копченой колбасы (твоей любимой)

4 столовые ложки майонеза

200 граммов твердого сыра

соль и черный молотый перец

приправа для картошки по желанию

свежая зелень для украшения

Самое сложное — почистить и порезать картошку соломкой. Но мы верим — ты справишься. Затем также соломкой нарежь колбасу. Убедись, что она достаточно вкусная, путем дегустации пары кусочков. Выложи все на противень, посоли, поперчи, смажь майонезом. Отправь в духовку, в которой около 180 градусов, минут на 20.

Проткни картофель спичкой. Что говорит? Если не протыкается или делает это с неохотой, дай ему еще несколько минут. Когда он будет почти готов, засыпь его тертым сыром и подожди еще 15-20 минут. Когда сыр станет аппетитно-золотистым — это сигнал к тому, что пора вытаскивать. Если хочешь, можешь посыпать сверху рубленую зелень, а можешь есть прям так — тоже вкусно.

Куриные крылышки, «как в KFC»

Если ты настоящий поклонник сети KFC, то лучше нас знаешь, что магический рецепт панировки полковника Сандерса хранится в суперпрочном сейфе и в самом надежном банке. Поэтому врать не будем — это не «тот самый» рецепт, а всего лишь реплика. Но простая и неплохая.

Нам понадобятся:

0,8 кг куриного филе или куриных крылышек

1 яйцо

0,5 ст. молока

2 ст. л. молотой сухой паприки

2 ч.л. молотого красного кайенского перца

1 ч.л. соли

2 ст. муки

растительное масло для жарки

Разрежь крылышки на три равные части и посоли. Все, пусть лежат, а мы пока займемся волшебной панировкой. Смешай в кастрюле яйцо, молоко, соль, половину стакана муки и по одной ложке перца и паприки. Взбей миксером или блендером. Отправь крылышки немного поплавать в этой смеси. Теперь берем полиэтиленовый пакет, высыпаем в него оставшуюся муку, перец и паприку. Завязываем и встряхиваем.

В кастрюлю наливаем больше масла, чем обычно, обваливаем крылышки в смеси из пакета и хорошенько обжариваем на среднем огне до готовности. Учти, что самой большой части понадобится больше времени, поэтому, чтобы она наверняка приготовилась, можешь после обжарки отправить ее на несколько минут в духовку.

Старые-добрые бургеры

На прошлой неделе мы рассказали тебе, как приготовить австралийский бургер. Но если ты не поклонник свеклы, то сегодня твоему вниманию предлагаем более классический вариант.

Нам понадобятся:

500 граммов говяжьего фарша

соль и приправы на твой вкус

1 ст. л. растительного масла

4 листа зеленого салата

свежий помидор

соленый огурец

4 колечка красного лук по столовой ложке майонеза, кетчупа и горчицы

4 булочки

уксус (яблочный) по вкусу

4 ломтика сыра

Итак, начнем! В первую очередь займемся соусом. Смешай майонез, кетчуп, горчицу, яблочный уксус и молотый перец в блендере. Нагрей сковороду, налей в нее растительное масло и дождись, пока масло не станет дымить (не забудь включить вытяжку). Возьми 130 граммов охлажденного фарша, придай ему форму котлеты и выложи на сковороду. Ожаривай с каждой стороны по 4-5 минут до тех пор, пока котлета не станет румяной. Когда она будет готова, положи на нее кусочек сыра.

Теперь разрежь булку и приступай к конструированию. Порядок такой — салат, соус, котлета с сыром, помидор, лук, соленый огурец и снова булка. В случае если четырех порций окажется недостаточно или хочешь с кем-нибудь поделиться, используй в два раза больше продуктов.