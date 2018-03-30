Банановый смузи с черникой 

Простой рецепт отличного перекуса во время дня чернично-банановый смузи.
Ингредиенты
Замороженная черника
300 г бананы
3 шт.
кокосовая вода
100 мл кокосовая стружка
по вкусу
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Способ приготовления
Время готовки
5 мин Количество персон
3 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Разморозьте ягоды, бананы порежьте на меленькие кусочки. Все ингредиенты взбить с помощью блендера. Украсьте ягодами черники и кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!