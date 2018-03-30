Банановый смузи с черникой

Простой рецепт отличного перекуса во время дня чернично-банановый смузи.

Ингредиенты

Замороженная черника

300 г бананы

3 шт.

кокосовая вода

100 мл кокосовая стружка

по вкусу

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Способ приготовления

Время готовки

5 мин Количество персон

3 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Разморозьте ягоды, бананы порежьте на меленькие кусочки. Все ингредиенты взбить с помощью блендера. Украсьте ягодами черники и кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!