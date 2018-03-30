Ещё
Банановый смузи с черникой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Банановый смузи с черникой 

Карельские вести 1 час назад
Простой рецепт отличного перекуса во время дня чернично-банановый смузи.
Ингредиенты
Замороженная черника
300 г  бананы
3 шт.
кокосовая вода
100 мл  кокосовая стружка
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Варенье из мандаринов
Нежные блинчики с ягодами
Молочный коктейль
Салат с куриным филе и апельсинами
Фисташковое мороженое
Способ приготовления
Время готовки
5 мин  Количество персон
3 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Разморозьте ягоды, бананы порежьте на меленькие кусочки. Все ингредиенты взбить с помощью блендера. Украсьте ягодами черники и кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Крем-суп с рисом и курицей Салат с клубникой и мятой Оранжевое настроение: этот витамин преобразит твою кожу!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
32-летняя супермодель в бикини затмила Волочкову39
Чем вредна гречка92
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей20
Шишкова «лишила себя зрачка»35
Орлова слишком сильно похудела8
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение