Как приготовить красное домашнее вино

Сегодня мы расскажем Вам как приготовить красное вино в домашних условиях, почувствуйте себя виноделом.

Ингредиенты

Виноград

10 кг сахар

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Способ приготовления

Количество персон

12 персон чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Для приготовления вина виноград мыть не стоит, просто переберите от мусора и снимите ягоды с веток. Веточки нельзя использовать в приготовлении вина, так как они дают горький вкус.

В эмалированной посуде или ведре подавите виноград руками. Ягоды должны выпустить много сока. Прикройте емкость с виноградом марлей и оставьте при комнатной температуре на 4-5 дней. Помешивайте деревянной лопаткой 2 раза в день.

Когда давленый виноград приподнимется на поверхность, соберите ее с помощью дуршлага. Дайте соку стечь, после чего отожмите мезгу через марлю. Перелейте виноградный сок в бутыль, заполнив ее на 2/3, и всыпьте сахар. Помешайте. На горлышко бутыли наденьте медицинскую перчатку, в которой предварительно сделайте несколько дырок в пальцах. Плотно обвяжите перчатку, чтобы она не слетела с бутыли.

Оставьте вино для брожения на 2-3 недели. За это время перчатка сильно раздуется из-за выделения углекислого газа. Очень важно, чтобы все это время вино стояло при комнатной температуре, и не было сильных перепадов. Вино будет готово, когда перчатка сдуется.

После осветления вина, оседания дрожжей и прекращения брожения напиток стоит процедить. Осадок должен остаться в бутылке. Следите, чтобы дрожжи не попали в чистые бутылки. Закройте бутылки пробками и вынесите вино в прохладное место на месяц. За это время вино надо 3 раза перелить в чистые бутылки, чтобы оставить осадок в старых.

Через месяц можно продегустировать вино.