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Почему врачи не советуют пить воду с лимоном?
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Почему врачи не советуют пить воду с лимоном? 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Говорят, что по утрам нужно обязательно выпивать стакан воды, — и лучше всего с лимоном. Но так ли это не самом деле? Воду с лимоном превозносят за многие качества. Утверждается, что такой напиток помогает похудеть и оздоровиться в целом. В то же время у медицинских специалистов есть доводы, согласно которым суперполезность воды с лимоном является скорее мифом, чем правдой, пишет Hronika.info. Например, относительно того, что такая вода крайне эффективно укрепляет иммунитет, медики отмечают: в организм, благодаря ее употреблению, попадает слишком незначительное количество полезных веществ. В частности, того же витамина С (ну сколько его в одной-двух дольках?). Так что градус пользы здесь точно невысокий. Может ли вода с лимоном ускорять обмен веществ и улучшать пищеварение? Мнение экспертов таково: к дольках лимона в воде содержится совсем не то количество клетчатки и пектинов, которые бы могли активизировать обмен веществ. Класть же в воду больше лимона может быть просто опасным, так как кислота из этого вида цитрусовых слишком агрессивна для слизистых тканей. В целом следует знать, что вода с лимоном может не подходить для употребления людям с разными нарушениями ЖКТ, при которых необходимо избегать кислоты в рационе. Часто можно услышать о том, что вода с лимоном очищает организм от токсинов и помогает похудеть. Многие диетологи считают это надуманным. По их мнению, вода с лимоном помогает худеть не более эффективно, чем обычная вода. Но следует отметить, что питье воды действительно позволят стать стройнее, — однако не благодаря очищению от токсинов. Питье воды позволяет заполнять желудок и употреблять меньшее количество калорий. Ранее МедикФорум приводил доводы специалистов о том, почему употребление гречки может оказаться опасным для организма.
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