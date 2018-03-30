Рулет с грибами и кукурузой 

Простой рецепт рулета со шпинатом.
Уровень сложности
Средне
Способ приготовления
Подготовка: 30 минут
Общее время: 40 минут
Количество: 6 порций
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Ингредиенты:
1 ст. л. оливкового масла
230 г грибов (порезать ломтиками)
1 большой красный болгарский перец (нарезать большими кусками)
280 г замороженной кукурузы
280 г замороженного шпината (разморозить и хорошо отжать всю жидкость)
6 больших яиц (отделить белки от желтков)
120 мл нежирного молока (2%)
4 пера зеленого лука (порезать) специальный соус для быстрой жарки в китайском стиле (Stir-fry sauce) или легкий соевый соус
соль
1. Подогрейте духовку до 180°С. Разложите на противень специальную фольгу, сделав припуск по 5 см с каждой короткой стороны. Смажьте фольгу жиром.
2. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте грибы, перец и готовьте минут 6, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и вся жидкость не испарится. Добавьте замороженную кукурузу и парьте около 2 минут, пока она хорошенько не пропарится, часто помешивая. Уберите с огня.
3. С помощью блендера смешайте шпинат, яичные желтки и молоко, закройте блендер крышкой и взбейте все в пюреобразную массу. В большой миске миксером на большой скорости взбейте яичные белки с 1/4 ч. л. соли в стойкую пену. Лопаточкой аккуратно вмешайте сюда смесь со шпинатом, каждый раз добавляя по 1/3 смеси, чтобы все хорошо перемешалось. Выложите массу на противень, равномерно распределите по его поверхности. Выпекайте минут 10 — пока шпинатная масса не застынет. Выньте ее с фольгой и переложите на стол.
4. Верните сковороду с грибной смесью на сильный огонь, добавьте лук и соус. Хорошенько прожарьте смесь в течение 1 минуты, помешивая. Ножом отделите шпинатную смесь от фольги. Отложите в сторону четверть кукурузной смеси для украшения, оставшееся количество равномерно распределите по шпинатной подушке вдоль, отступив около 2,5 см от дальнего от вас широкого края. Заверните рулет, начав с ближнего края (чтобы было легче, можно себе помогать, приподымая фольгу). Выложите на блюдо или разделочную доску, украсьте сверху оставшейся кукурузой. Нарежьте перед подачей рулет на 6 тонких ломтиков, используя длинный зазубренный нож. Приятного аппетита!
В Каждой порции: 185 калорий, 12 г белка, 21 г углеводов, 7 г жира, 214 мг холестерина, 705 мг натрия