Рулет с грибами и кукурузой

Простой рецепт рулета со шпинатом.

Уровень сложности

Средне

Способ приготовления

Подготовка: 30 минут

Общее время: 40 минут

Количество: 6 порций

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Ингредиенты:

1 ст. л. оливкового масла

230 г грибов (порезать ломтиками)

1 большой красный болгарский перец (нарезать большими кусками)

280 г замороженной кукурузы

280 г замороженного шпината (разморозить и хорошо отжать всю жидкость)

6 больших яиц (отделить белки от желтков)

120 мл нежирного молока (2%)

4 пера зеленого лука (порезать) специальный соус для быстрой жарки в китайском стиле (Stir-fry sauce) или легкий соевый соус

соль

1. Подогрейте духовку до 180°С. Разложите на противень специальную фольгу, сделав припуск по 5 см с каждой короткой стороны. Смажьте фольгу жиром.

2. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте грибы, перец и готовьте минут 6, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и вся жидкость не испарится. Добавьте замороженную кукурузу и парьте около 2 минут, пока она хорошенько не пропарится, часто помешивая. Уберите с огня.

3. С помощью блендера смешайте шпинат, яичные желтки и молоко, закройте блендер крышкой и взбейте все в пюреобразную массу. В большой миске миксером на большой скорости взбейте яичные белки с 1/4 ч. л. соли в стойкую пену. Лопаточкой аккуратно вмешайте сюда смесь со шпинатом, каждый раз добавляя по 1/3 смеси, чтобы все хорошо перемешалось. Выложите массу на противень, равномерно распределите по его поверхности. Выпекайте минут 10 — пока шпинатная масса не застынет. Выньте ее с фольгой и переложите на стол.

4. Верните сковороду с грибной смесью на сильный огонь, добавьте лук и соус. Хорошенько прожарьте смесь в течение 1 минуты, помешивая. Ножом отделите шпинатную смесь от фольги. Отложите в сторону четверть кукурузной смеси для украшения, оставшееся количество равномерно распределите по шпинатной подушке вдоль, отступив около 2,5 см от дальнего от вас широкого края. Заверните рулет, начав с ближнего края (чтобы было легче, можно себе помогать, приподымая фольгу). Выложите на блюдо или разделочную доску, украсьте сверху оставшейся кукурузой. Нарежьте перед подачей рулет на 6 тонких ломтиков, используя длинный зазубренный нож. Приятного аппетита!

В Каждой порции: 185 калорий, 12 г белка, 21 г углеводов, 7 г жира, 214 мг холестерина, 705 мг натрия