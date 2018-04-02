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3 типичных привычки современных людей угрожают жизни
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3 типичных привычки современных людей угрожают жизни 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Конечно, у современных людей гораздо больше вредных привычек, но опасность минимум трех из них подтвердили уже многие научные исследования. Их коррекция способна дать существенный оздоровительный эффект, утверждают ученые. О том, какие привычки, свойственные огромному числу современных людей, угрожают их жизни, пишет издание VistaNews. В частности, наиболее вредным в этом списке фактором специалисты считают злоупотребление алкоголем. Эксперты отмечают, что употребление алкоголя в наши дни является типичной бытовой чертой — к нему, как правило, прибегают для избавления от скопившегося за день стресса. Помогает закрепить эту привычку регулярное появление в СМИ информации об обнаружении полезных свойств спиртного, в частности, красного вина как источника антиоксиданта ресвератрола. Но специалисты подчеркивают: употребление вина дает оздоровительный эффект при условии, что его пьют крайне умеренно — всего лишь на уровне 32 миллиграммов в день. В таком случае есть вероятность того, что красное вино помогает уменьшить риск развития диабета, атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы. Но кто может похвастать тем, что употребляет вино столь дозированно? Другая распространенная черта современного быта — ежедневный прием душа. Эта привычка по мнению многих ученых совершенно не приносит пользы здоровью. Наоборот, способствует излишней нагрузке на иммунитет. Дело в том, что интенсивное мытье (прежде всего, с моющими средствами, содержащими ПАВ-компоненты) уничтожает невидимый глазу естественный бактериальный слой кожи, выполняющий функцию защиты. Организм может его восстановить, но для этого требует время. Постоянное смывание с кожи защитного барьера делает человека склонным к частому инфицированию, констатируют врачи. Такое мытье заставляет организм тратить ресурсы на восстановление бактериального барьера на коже, что ослабляет его способность сопротивляться вирусам и патогенам из внешней среды. Еще одна привычка — постоянное нахождение в обстановке с громкими и резкими звуками. Поездки в автомобиле и в общественном транспорте, строительные и ремонтные работы, музыка в наушниках плееров — все это в избытке присутствует в жизни жителей городов. Ученые подчеркивают, постоянный шум провоцирует выработку ряда гормонов, которые негативно влияют на эмоциональный фон и нервную систему, в том числе головной мозг. Бессонница, раздражительность и даже сердечный приступ являются, по словам специалистов, характерным следствием того, что человек подвергается воздействию шума. Эксперты посоветовали проводить по 15 минут в день в полной тишине и в максимально расслабленном положении тела. Ранее, сообщал МедикФорум, ученые делали заключение о том, что люди, которые подвергаются долгосрочному воздействию громкого звука, в два раза более склонны к развитию кардиозаболеваний в связи с активным накоплением холестерина в сосудах и артериях. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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