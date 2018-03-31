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Названы типичные заблуждения о здоровом завтраке
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Названы типичные заблуждения о здоровом завтраке 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Калорийный или, наоборот, легкий? С мясом или фруктами? По словам экспертов в области питания, по поводу того, каким должен быть завтрак, существует много мнений. И в том числе ошибочных. На страницах женского журнала Ivona специалисты рассказали о распространенных заблуждениях относительно завтраков. Мы отобрали наиболее частые. Так, все более популярным становится представление о том, что завтрак должен быть плотным. Есть данные о том, что такой завтрак эффективно защищает от всплесков сахара в крови в течение дня, а вместе с этим и от переедания. Калории от такого завтрака сгорают за сутки и не откладываются в жир. Но, стремясь по утрам плотно позавтракать, многие съедают сразу первое, второе и десерт. Мнение экспертов таково: это слишком большая нагрузка для пищеварения в самом начале дна. По этой причине такой завтрак может привести к дальнейшему дискомфорту и возникновению сонливости, упадку тонуса. Рьяные сторонники здорового питания часто стремятся даже на завтрак есть свежие фрукты и овощи. Но специалисты предостерегают о том, что эти продукты — источники разных кислот, которые далеко не всегда хорошо сказываются на состоянии слизистых оболочек ЖКТ. Кроме того, растительные продукты должны употребляться с дополнительным жиром, — иначе организм не усвоит содержащиеся во фруктах и овощах полезные для здоровья микроэлементы. Чашка кофе утром — привычный ритуал огромного количества людей. Но пить кофе на голодный желудок не нужно, отмечают медики. Этот напиток способствует повышению кислотности желудка, что в свою очередь является фактором развития гастрита, изжоги и других нарушений в работе пищеварительного тракта. Будьте осторожны! Также эксперты скептично оценили привычку есть на завтрак готовые мюсли и каши быстрого приготовления. Их мнение: подобные завтраки нельзя считать полноценным источником витаминов и минералов, необходимых организму. В этой продукции много искусственных добавок, которые нивелируют их полезность. Кроме того, для улучшения вкуса в хлопья часто добавляют искусственные подсластители, способствующие ожирению печени. Ранее специалисты рассказывали МедикФоруму о том, что привычные в рационе питания множества людей продукты могут содержать в себе нежелательные и опасные для организма компоненты. В список таких продуктов, в частности, попали рис, молоко, хлеб, куриные яйца.
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