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Книга рецептов здорового питания
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Книга рецептов здорового питания 

Карельские вести 1 час назад
Вторая книга серии «Домашний Очаг представляет» посвящена здоровому питанию.
Уровень сложности
Средне
Способ приготовления
В ней собраны рецепты блюд — от закусок до десертов, низкокалорийных и легких в приготовлении. Наша цель — дать вам как можно больше информации о полноценном питании, позволяющем насыщать организм всеми необходимыми веществами и при этом не набирать лишний вес. Представленные здесь блюда можно готовить и в будни для семьи, и в праздничные дни — для гостей. Все, что вы сделаете по этой книге, можно описать такими словами: вкусно, здорово, легко!
Рекомендуем к прочтению:
Пивной глинтвейн — необычный вкус привычного напитка
Рецепт приготовления тушеных говяжьих ребрышек в духовке
Апельсиновый напиток с джемом
Рецепт легкого овощного салата
Простой рецепт бананового парфе
Названия некоторых блюд книги «Легкие и здоровые рецепты»:
Банановое сорбе
Вегетарианские тортильи
Мидии а-ля мариньер
Роллы из лазаньи
Стейк в апельсиновой глазури
Сладкие куриные ножки
Суп-пюре из спаржи
В разделе «Основные блюда»:
Салаты, паста, блюда из говядины, cвинины, курицы, морепродуктов, для вегетарианцев.
Напоминаем, что в первой книге из серии «Домашний Очаг представляет» — «Праздничные лакомства. Выпечка печенья» вы найдете различные варианты приготовления мучных сладостей — ангелотти, имбирные человечки, миндальные пальчики, мятные меренги, флорентины и масса других. С их помощью откроете для себя мир, познакомившись с рождественскими традициями разных стран. Все это доставит вам минуты наслаждения, как при приготовлении печенья, так и во время угощения им. Воспользуйтесь советами по оформлению маленьких сладостей в эксклюзивные подарки, а также отрывными открытками, на которые можете записывать ваши рецепты. Эта книга станет прекрасным подарком для родных, близких и всех тех, кто любит готовить и хочет научиться печь мучные сладости.
Способы приобретения книг по специальной цене:
Заказ по телефону: (044) 390-58-66, (044) 390 58 70*
Заказ по электронной почте. Отправьте письмо с запросом по адресу: podpiska@sanomamagazines.com.ua  Оплатите книгу на нашем сайте онлайн.
Варианты доставки:
· курьером (по Киеву)
· по почте
Другие способы покупки книг:
В интернет-магазинах: www.yakaboo.ua, www.petrovka.ua, http://empik.ua  На сайте www.portmone.ua  В магазинах и супермаркетах вашего города (Адреса магазинов empik)
В конце октября ожидайте третью книгу — «Паста и соусы». Книга подскажет вам, как из макарон создавать гастрономические шедевры каждый день и для праздничных застолий. Феттуччини, фарфалле, кресте ди галло, равиоли, лазанья, лапша пад-тай — считайте, что эти названия макаронных изделий уже родные.
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