9 мифов о сахаре, которым не следует верить

Мы ограничиваем нормальный ход нашей жизни кучей предрассудков. Их нам прививают с детства, каждому свои — например, что нужно плотно закрывать дверь холодильника, иначе его двигатель сгорит (но как долго можно загружать или доставать продукты, нам никто не говорит). Или что от пива толстеют. Или что одни нации лучше других. В общем, придерживаясь нелогичных утверждений, мы либо волнуемся попусту, либо развязываем глобальные катастрофы. С сахаром ситуация ничуть не лучше. Зависимость, токсичность, источник заболеваний — какой только жути о нем не гуляет в народе. Вторая белая смерть, иначе быть не может. Хорошо, что на пути у пропагандистов и низкой образованности встают исследователи, которые со всей непредвзятостью и последовательностью стремятся развенчать такие «факты». Остается только, чтобы результаты их работ дошли до адресата, и мы этому поспособствуем. Среди списка из девяти домыслов о сахаре найдите те, в которые вы верили всю жизнь, и хлопните себя по лбу.

— Сахар — причина гиперактивности у детей —

Если вашего ребенка невозможно удержать на месте, сахар тут ни при чем — несколько исследований уже потерпели крах, пытаясь сопоставить эти причину и следствие. Поводом для возникновения этого мифа стало тревожное письмо, полученное в 1974 году Американской академией педиатрии, в котором некто Уильям Крук выражал озабоченность, что уже более трех лет он считает сахар повинным в детской гиперактивности. При этом никаких научных обоснований этому в тексте не обнаружилось.

— Натуральный сахар полезнее прошедшего заводскую обработку —

Наследники ведических традиций скажут вам, что натуральный мед полезнее той кукурузно— фруктозной дряни, которой пользуются в пищевой промышленности. Пускай расскажут это ученым, чье единодушное мнение гласит: и мед, и кукурузный сироп дают один и тот же эффект. Проблема только в том, что конфеты содержат больше сахара на порцию, чем натуральные продукты, а значит, и больше калорий. Но этим все и ограничивается, поэтому не стоит разворачивать трагедию и клеймить злом кукурузный сироп.

— У детей, злоупотребляющих газировкой, выше риск ожирения —

Еще одна странная спекуляция, «подкрепленная» процентами: одна порция газированной воды в день на 60% повышает риск того, что вашего ребенка постигнет ожирение. Из лагеря научного сообщества вновь слышны призывы успокоиться: да, пользы от довольно калорийной газировки не очень много, но не одна она превращает граждан всех возрастов в жировые глыбы. Более подвижный образ жизни и нормальное питание куда лучше скажется на вашем весе, нежели отказ от сахара.

— Сахар вызывает диабет —

Миф, миф, и еще раз миф! Исследования показали весьма слабую зависимость между употреблением сахаросодержащих продуктов и развития диабета. Все, что ученым известно о влиянии сахара на метаболизм, ожирение и диабет, пока лежит в области теории, и наследственность оказывает гораздо большее влияние на ваше здоровье, чем то, что вы едите.

— Зависимость от сахара идентична героиновой —

В 2009 году поступило предположение, что сахар стимулирует систему поощрения нашего мозга так же, как это делает табак, алкоголь, секс, кокаин и героин, что позволяет ставить между этими вещами знак тождества. Доказательством тому якобы служат снимки головного мозга, на которых его определенные участки, отвечающие за удовольствие, сигнализируют равно как в ответ на сахар, так и на вышеназванные раздражители. Полярная точка зрения говорит, что методы нейровизуализации до сих пор не позволяют показать, на что похожа каждая из зависимостей, а значит, страх «сахарной наркомании» ничем пока не обоснован, и о нем надо забыть.

— Диета совсем без сахара полезнее, чем с минимумом сахара —

Если одни верят, что доза кокаина априори смертельна, то другие верят в то, что прикончить их способна лишь ложка сахара. И пока есть такие люди, их будет сложно убедить в том, что сахар в малых порциях допустим даже при строгой диете.

— Сахар — это предтеча наркозависимости —

Высказанные выше предположения дают некоторым пропагандистам возможность говорить, что сахар открывает двери для зависимости от более серьезных веществ. Эти страхи безосновательны. Во-первых, уже установлено, что никакой «сахарной иглы» нет. Во-вторых, в самой идее о переходе с легких наркотиков на тяжелые нет доказательной базы — это было и остается только умозаключением.

— Коричневый сахар полезнее белого —

Цвет — не фактор полезности или вреда. В процессе промышленной обработки сахарного тростника образуется черная патока, или меласса, отвечающая за цвет продукта. В чистой мелассе содержатся такие витамины и минералы, как калий и магний, но в самом коричневом сахаре их уже недостаточно, поэтому не тешьте себя иллюзиями, что тростниковый сахар несет вам больше пользы, чем белый. И суть обоих этих видов сахара одинакова — техпроцесс позволяет очистить коричневый сахар от мелассы и получить белый.

— Сахар — это афродизиак —

В XIX веке сахар еще не обвиняли в возникновении диабета и гиперактивности, но приписывали свойства стимулятора сексуального влечения у женщин, детей и, что еще более подозрительно, малоимущих. Сейчас можно с уверенностью сказать, что нет никакого основания ставить сахар в один ряд с корицей, специями, гвоздикой и другими якобы обостряющими желание продуктами, как это делали 150 лет назад. Да и с самими так называемыми натуральными афродизиаками не все до конца понятно.