Как француженки едят все и не толстеют?

Французская кухня считается одной из самых разнообразных — в том числе с очень калорийными блюдами, которые, по идее, должны немедленно откладываться в лишних сантиметрах на боках, но жительницы этой чудесной страны поражают своей стройностью. В чем их секрет — ведь невозможно представить, что они ограничивают свой рацион листиком салата и водой? Разумеется, нет.

Француженки едят «с головой»

Самый главный секрет — найти свой способ сбалансировать удовольствие от еды и чувство удовлетворения без переедания: француженки никогда не встают из-за стола с ощущением чрезмерной сытости. Нужно уметь контролировать свой аппетит и знать, что конкретно сегодня можно себе позволить, а от чего лучше воздержаться. Для того чтобы ощутить божественный вкус любого блюда, достаточно съесть маленький кусочек взамен огромной порции, но сопровождать прием пищи будет удовольствие, а не чувство вины — даже если съедено что-то «запрещенное».

Французская система питания

Есть и другие практические советы о том, как продолжать получать удовольствие от жизни и еды и при этом не набирать вес. Их не очень много, но они способны помочь пересмотреть некоторые принципы питания.

Дневник питания

Для начала нужно проанализировать, как именно и что конкретно оказывается у нас на столе. Для этого следует записывать все, что было съедено за день, в специальный дневник — и делать это в течение трех недель. Рядом с каждым наименованием блюда должны стоять пометки о том, какой величины была порция, в каком месте происходил прием пищи и в какое время. Считать калории не нужно — француженки полагают это занятие крайне бесполезным.

Определение и сокращение вредного

После анализа своих пищевых привычек вы сумеете самостоятельно или с помощью консультанта определить круг вредных для вас продуктов и блюд — их нужно будет сократить по объему потребления, но не исключать полностью: просто вместо целой шоколадки съедать одну дольку, вместо трех кусков торта — четверть порции и так далее.

Поблажки самому себе

Непременно нужно давать себе поблажки — например, в выходные. Для «праздника непослушания» отлично подходит суббота — тогда в воскресенье будет время вернуться к своим новым привычкам и провести следующую неделю с положительным настроем, в котором не будет места вине за съеденные излишества. Каждый раз, позволяя себе что-либо вкусненькое, нужно просто увеличить нагрузку при занятиях спортом или просто погулять пешком лишний час.

При этом важно тоже соблюдать умеренность — съедать целиком торт со взбитыми сливками или две пиццы подряд не стоит, но и истязать себя потом трехчасовой тренировкой на беговой дорожке — тоже перебор.

Стабилизация пищевых привычек

После этапа некоторых ограничений, когда вы поймете, что лишний вес уже ушел, а новые привычки благополучно укоренились в вашем сознании, можно позволять себе гораздо больше поблажек, чем раньше. Главное, о чем стоит не забывать, — это разумный баланс.

Излишне строгое к себе отношение ведет к неудачам, наше сознание склонно восставать против любой программы, которая воспринимается нами как наказание. Например, отказываясь от бокала любимого вина или маленького круассана за завтраком, рано или поздно вы поймете, что вам не обмануть себя, — и организм все равно возьмет свое.

В дальнейшем, когда придет понимание, какая схема питания подходит конкретно вам, вы сможете получать невероятное наслаждение как от самого процесса еды, так и от того, что вы осознаёте, что и почему складываете на тарелку. Этих принципов, с которыми вам окажется комфортно, стоит придерживаться как можно дольше, делая себе поблажки и выбирая только то, что вам действительно нравится.