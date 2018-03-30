Картофель: опасный углевод или полезный продукт?

Картофель — один из самых спорных продуктов в наше время. И вопрос не в том, полезна картошка или нет. Проблема в ее принадлежности к углеводным продуктам, ведь мы живем в «эпоху диет». Многие из них основаны на сокращении или полном отказе от углеводов. Такое питание помогает похудеть в короткие сроки, но в длительной перспективе грозит серьезными проблемами со здоровьем и даже может привести к летальному исходу, если вовремя не «соскочить» с белковой диеты.

Углеводы — это основа здорового рациона, но к их употреблению нужно подходить с умом. Даже одна и та же картошка — «пионеров идеал», приготовленная по-разному может пойти на пользу или во вред организму. Но полностью исключать ее из своего рациона точно не стоит, если вы не хотите лишить организм хорошего источника энергии, многих минералов и витаминов.

Картошка — второй хлеб

Картошка известна человеку уже около 10 000 лет и выращивалась изначально в Андах, Перу и Боливии. В Россию картошка попала с подачи Петра I в XVIII веке, но крестьяне окончательно разобрались и полюбили этот корнеплод только в XIX веке. Так что в нашей стране картошка — относительно новый продукт, хотя кажется, что наши предки ели ее всегда. Есть поговорка «На Руси без картошки — как свадьба без гармошки».

Сложно найти человека, который не любит есть картошку. Даже дети, которые обычно избирательны в еде, редко отказываются от блюд из картофеля, ведь их большое разнообразие — можно угодить на любой вкус.

Разносторонний плод

Но плюс картошки не только в том, что ее можно приготовить десятками способов — сварить, запечь, пожарить, потушить, добавить в суп, сделать оладьи и т. д., но и в ее составе. Это калий, кальций, фосфор, железо, а также витамин А и витамины группы В. Калий содержится в основном в кожуре и прямо под ней, поэтому, если источник картофеля заслуживает доверия, употребляйте его вместе с кожурой или хотя бы старайтесь чистить как можно тоньше.

Картофель легко переваривается организмом, поэтому он особенно полезен детям, которым нужна энергия, но пищеварительная система их еще формируется. Особенно полезен для кишечника вареный или печеный картофель, остуженный до комнатной температуры. Это улучшает перистальтику кишечника, выделение желудочного сока и очищает сосуды от лишнего холестерина.

Все дело в кожуре

Картошка — источник углеводов, то есть употребление ее в больших количествах, особенно с жирами, действительно может навредить фигуре. Но если не злоупотреблять и правильно готовить этот продукт, то крахмалистые углеводы улучшают работу мозга и дают организму достаточно энергии. Кроме того, картофель полезен для сердечно-сосудистой системы, нормализует давление, а также защищает почки от образования камней. Некоторые исследования подтверждают, что регулярное употребление картофеля является профилактикой раковых заболеваний кишечника.

Сырой картофель сохраняет все полезные микроэлементы, но кому понравится грызть неприготовленный корнеплод? При термообработке польза, конечно, теряется. Однако есть несколько советов, как сохранить микроэлементы с минимальными потерями.

Очищайте картофель после приготовления. Во-первых, сама по себе шкурка содержит витамины и минералы. А во-вторых, она предотвращает потерю микроэлементов при готовке. Так что самым полезным блюдом из картофеля смело можно назвать вареную картошку в мундире и печеный картофель.

Витамин С и витамины группы В чувствительны к высоким температурам, поэтому старайтесь свести время приготовления к минимуму, например, кладите картошку только в кипяток, а не в холодную воду. Не замачивайте картофель перед приготовлением, так как витамины могут «вымываться».

Жарка — самый вредный вариант приготовления картофеля. При этом теряются практически все полезные свойства, а сочетание с маслом делает блюдо более калорийным.

Рецепты здоровых блюд из картофеля

Пюре на пару

Приготовление продуктов на пару позволяет сохранить больше полезных веществ. Это касается не только рыбы, мяса и овощей. Картофель тоже можно готовить на пару. Для того чтобы приготовить диетическое пюре, нарежьте картошку на крупные кубики и готовьте в предварительно разогретой пароварке около 15 минут до мягкости. Смешайте с 1 столовой ложкой льняного масла и 3/4 стакана сливок комнатной температуры. Добавьте соль, измельченный чеснок по вкусу и специи (розмарин, базилик).

Греческий картофельный салат

В холодном виде картошка усваивается лучше всего, а приготовление с кожурой помогает сохранить полезные свойства. Поэтому картофельные салаты — отличный вариант. Если, конечно, они не содержат майонеза и других «критических» ингредиентов. Попробуйте греческий сытный салат.

Отварите картофель в мундире, остудите, очистите и нарежьте крупными кусочками. Добавьте помидоры, оливки, сыр фета (или другой соленый творожный сыр), зеленый лук, базилик, 2 чайные ложки белого винного уксуса, 3 чайные ложки оливкового масла и соль по вкусу.

Фаршированный печеный картофель

Запекание сохраняет максимальное количество полезных веществ в картофеле. А разнообразные начинки позволяют сделать блюдо интересным и не скучным для любого члена семьи.

Помойте картофель среднего размера, наколите вилкой в нескольких местах. Запекайте в средней части духовки при температуре 200 градусов около 40 минут до мягкости. Когда картофель немного остынет, сделайте небольшой крестовой разрез сверху и выскоблите часть мякоти. Смешайте пюре с начинкой по вашему вкусу. Это может быть вареная и измельченная брокколи с тертым сыром и греческим йогуртом. Или нежирное вареное мясо с томатным соусом. Или консервированная и промытая красная фасоль с помидорами, паприкой и тертым сыром.