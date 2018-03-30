Яблочный зефир с корицей

Даже если вы никогда не пробовали готовить домашний зефир или пастилу дома — самое время начать это делать. Потому что получив один раз это великолепное, воздушное и легкое лакомство, тающее во рту, вы влюбитесь в него раз и навсегда.

В этом рецепте предлагается классическая комбинация яблока с корицей: кисловатые нотки фрукта великолепно оттеняются экзотической пряностью. Наверняка в будущем вы захотите попробовать и другие роскошные сочетания — мяту с шоколадом или цитрус с имбирем.

Если же вы будете готовить зефир впервые, попробуйте этот вариант, а импровизировать будете позже. Приготовление потребует от вас некоторых усилий, но результат наверняка настолько вас вдохновит, что они совершенно точно не пропадут даром. Разница между покупным зефиром даже очень хорошего качества и домашним действительно велика: домашний совершенно другой структуры и выглядит иначе.

Вы можете добавлять любые вкусовые или цветовые нотки, заливать готовый зефир шоколадом или другим топпингом — и, конечно, регулировать количество сахара по своему усмотрение. Разумеется, вовсе без него обойтись не получится — но в домашнем зефире его все равно куда меньше, чем в том, что производится промышленным способом.

Что нужно для того, чтобы приготовить домашний зефир?

Прежде всего вам будет нужен достаточно мощный миксер для взбивания. Если ваш кухонный гаджет недостаточно силен, он будет нагреваться, потому что, во-первых, взбивать нужно будет долго и, во-вторых, работать придется с горячими компонентами. Других специальных приспособлений не потребуется, но несколько важных моментов нужно учесть заранее, чтобы результат вас точно порадовал.

Секреты приготовления зефира

Внимательно прочитайте инструкцию и постарайтесь максимально точно организовать весь процесс готовки, будьте сосредоточены.

Заранее подготовьте все, что вам потребуется

Отмерьте заранее все ингредиенты, чтобы потом это не отнимало времени: на весь процесс вам потребуется около получаса, во время которых вам нужно, чтобы вас никто и ничто не отвлекало — заранее предупредите членов семьи и выключите телефон.

Повесьте на видном месте часы и заранее напишите на листе бумаги интервалы между добавлением продуктов с указанием минут, потому что позже вам будет некогда отвлекаться на уточнение. Положите лист с записями так, чтобы вам хорошо было его видно.

Как работать с сахарным сиропом?

Приготовьтесь к тому, что после готовки ваша кухня будет не самой чистой кухней в мире: наденьте фартук или специальную одежду, потому что, возможно, на нее попадут капли продуктов. Во время приготовления зефира вы будете использовать очень горячий сахарный сироп, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы маленьких детей в это время не было в кухне.

Когда вы будете наливать горячий сироп во взбиваемую смесь, делайте это максимально аккуратно и быстро, стараясь, чтобы сироп не попадал на вращающийся венчик: в противном случае вы можете забрызгать себя и стол вокруг, а сироп очень быстро превратится в карамельную нить, которая в данном случае вам совершенно не нужна.

Как определить консистенцию массы?

Если у вас не хватит терпения взбить всю массу до финального результата или же ваш миксер не справится с объемом работы по готовке, ваш зефир не сможет достичь той легкости, которая ему необходима — и после остывания в форме получится довольно липкая масса, которую будет сложно исправить.

В результате всех манипуляций у вас должна будет получиться устойчивая, эластичная масса с глянцевой поверхностью и устойчивыми пиками, которую будет довольно легко переложить в форму для остывания и застывания.

Как подготовить зефир к хранению?

После того как вы нарежете готовый зефир на кусочки и посыплете сверху крахмалом, дайте им подсохнуть какое-то время, чтобы они не слиплись в емкости для хранения.

Несмотря на внушительный список предостережений, готовить все же не так сложно, если у вас достаточно терпения. Ну и немножко удачи и хорошего настроения тоже пригодятся. В результате вы получите из указанного количества ингредиентов 25 средних кусочков великолепного, вкусного и воздушного зефира, который придется по душе и детям, и взрослым.

Ингредиенты

Растительное масло без запаха для смазывания формы Сахарная пудра: 2 столовых ложки для посыпки Кукурузная мука: 2 столовых ложки Желатин: 6 листиков Яичный белок: 2 шт. Соль: щепотка Сахарная пудра: 350 г, или 1 ¾ стакана Раствор глюкозы: 1 столовая ложка Натуральный яблочный сок: 150 мл Корица: 1 столовая ложка, можно взять немного больше, если вы хотите более ярко выраженного вкуса корицы Зеленый гелевый краситель: по желанию, использовать по инструкции на упаковке

Приготовление

Тщательно промажьте небольшим количеством масла дно и стенки средней прямоугольной формы. Выложите пергаментной бумагой для выпечки. Смешайте сахарную пудру с крахмалом и используйте около четверти массы для того, чтобы тщательно посыпать всю поверхность бумаги — остальное будете использовать для посыпки готового зефира.

Замочите листья желатина в воде и дождитесь их размягчения — на это уйдет примерно 10 минут. Смешайте в глубокой миске яичные белки и столовую ложку сахарной пудры, добавьте щепотку соли. Остатки сахарной пудры залейте раствором глюкозы и яблочным соком и поставьте на средний огонь. Помешивайте до полного растворения сахара. Уваривайте на очень медленном огне до 120 градусов или до образования нитки от поднятой из него ложки, на это уйдет примерно 7-8 минут. Будьте очень осторожны, сироп может брызгать.

Дальше все нужно делать очень быстро. Выключите огонь, положите в сироп отжатые листики желатина и тщательно перемешайте до полного растворения. Поставьте сироп рядом с собой — но убедитесь, что вы не смахнете его случайно со стола, — и немедленно начинайте взбивать белки. С этого момента миксер можно будет выключить только тогда, когда зефирная масса будет полностью готова.

Примерно через 2 минуты после начала взбивания яичных белков — к этому моменту должны образоваться мягкие пики — тонкой струйкой, но быстро вливайте сироп, не выключая миксера и стараясь не попадать на вращающиеся венчики. Смесь немного осядет, но довольно быстро поднимется вновь.

Взбивайте еще примерно четыре минуты, добавьте корицу и краситель и взбивайте еще 2 минуты. К этому моменту поверхность смеси должна показывать устойчивые пики, быть глянцевой и гладкой. Проведите по поверхности смеси ложкой — след должен оставаться в течение минимум 30 секунд. Если это не так, взбивайте еще несколько минут и повторите тест.

Силиконовой лопаткой аккуратно выложите получившуюся зефирную смесь в форму и разровняйте поверхность. Оставьте в прохладном месте на два часа, затем накройте пищевой пленкой и оставьте еще на 4 часа.

После этого переверните зефир с пергамента на поверхность, посыпанную сахарной пудрой и крахмалом, нарежьте на куски острым ножом и обваляйте каждый кубик в сухой смеси. Оставьте подсохнуть еще на час, затем переложите в контейнер для хранения — в нем готовый зефир под крышкой можно хранить до пяти дней при комнатной температуре.