10 причин, почему вы не можете похудеть

Если вы начали заниматься спортом, сократили сладкое и мучное и не едите после шести, это еще не значит, что вы начнете худеть. Эти перемены в образе жизни непременно положительно скажутся на здоровье и уровне энергии, но если ваша цель — стройная фигура, обратите внимание на следующие факторы.

Переедание здоровыми продуктами

Если продукт относится к здоровому питанию, это еще не значит, что его можно употреблять бесконтрольно, не ограничивая порции. Частая ошибка тех, кто меняет пищевые привычки, — злоупотребление орехами, авокадо, цельнозерновыми макаронами, растительными маслами, пусть даже и высокого качества. Все эти продукты полезны, но в разумных пределах. Сюда же можно отнести и чрезмерное употребление фруктов, которые являются здоровыми продуктами, но содержат сахар, поэтому больше двух порций фруктов в день употреблять нежелательно.

Пропуск завтрака

Статистика показывает, что отказ от завтрака приводит к перееданию в течение дня, но многие худеющие считают, что пропуск одного или двух приемов пищи способствует похудению. Это не так. Диетологи рекомендуют не голодать дольше 4 часов подряд (кроме перерыва на сон).

Употребление «легких» продуктов

Низкокалорийные десерты, йогурты с низкой жирностью, батончики мюсли, фитнес-хлопья — чаще всего это всего лишь маркетинговые ходы. Учитесь читать этикетки и разбираться в составах. Очень часто за диетические продукты выдают «пустышку», которая не содержит полезных веществ. Низкокалорийные йогурты содержат дополнительный крахмал или растительные жиры низкого качества, а мюсли и хлопья наполнены сахарами в разных видах. Если вы съедите кисломолочный продукт с нормальной жирностью, но с чистым составом, организму будет проще справиться с полученными калориями, а в мюсли не должно быть добавленного сахара ни в каком виде.

Только кардиотренировки

Если вы часами потеете на беговой дорожке или велотренажере, вы начнете сбрасывать вес. Но чтобы усилить и закрепить процесс, 2-3 раза в неделю занимайтесь и силовыми тренировками. Поднятие тяжестей не только укрепляет мышцы, но и ускоряет обмен веществ и сжигание жиров.

Спорт на пустой желудок

Если вы практикуете тренировки натощак, учтите, что «сжигаться» будут в основном мышцы, а не жир. Поэтому если ваша цель — избавиться именно от жировой массы, перекусите за 40 минут до занятий. Это должны быть сложные углеводы и немного белка. Например, цельнозерновой хлеб с кусочком вареного мяса/курицы/рыбы. Или йогурт с гранолой без сахара.

Строгая диета

Чтобы не только похудеть, но и сохранить результаты, не стоит прибегать к строгим диетам, исключающим целые пищевые группы, например углеводы или жиры. Это грозит дисбалансом макро— и микроэлементов. Переключитесь с простых углеводов на сложные (цельнозерновые крупы и разные виды муки), а рафинированные жиры замените растительными маслами холодного отжима и фермерским сливочным маслом. Тогда организм не будет испытывать стресс, а ваши гормоны голода и насыщения смогут качественно исполнять свою работу.

Голодание

В некоторых случаях голодание имеет терапевтический эффект, выводя из организма продукты распада и паразитов. Но при похудении голодание может только навредить. Ваш организм будет думать, что начались сложные времена, и начнет откладывать жир про запас. Самый длинный перерыв должен быть от ужина до следующего завтрака и составлять 12-16 часов, причем основное время должно прийтись на вечер, а не утро.

Психологический момент

Похудение — это не только питание и спорт. Если вы четко не будете понимать, зачем вы это делаете, то будете наступать на одни и те же грабли снова и снова и похудение станет привычкой, которая к конечному результату так и не приведет. Разберитесь со своей мотивацией, решите, для чего вам это нужно, от чего вы готовы отказаться, какие привычки собираетесь пустить в свою жизнь навсегда.

Недостаточно воды

Употребление воды способствует сбрасыванию веса по многим причинам. Вода способствует нормализации гормональной деятельности, улучшает работу кишечника, усиливает обмен веществ. Если добавить фрукты или специи (имбирь, корица) в воду, то получится не только вкусный, но и полезный напиток, способствующий очищению организма.

Состояние здоровья

И конечно, нельзя не отметить, что даже при ведении здорового образа жизни есть факторы, на которые повлиять можно только с помощью медицины. Гормональные болезни, диабет, болезни желудка или кишечника, даже бессонница и депрессивные состояния могут мешать вам сбросить вес.