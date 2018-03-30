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Салат с нутом, кейл и соусом песто
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Салат с нутом, кейл и соусом песто 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Сытный салат с зеленью и запеченными овощами может стать главным блюдом вашего обеда. Он богат витаминами, минералами, макроэлементами, клетчаткой и даже хлорофиллом.
Капусту кейл называют «королевой зелени». В ней мало калорий, нет жиров и много клетчатки. Она богата витаминами и минералами, содержит практически полный набор необходимых нам микроэлементов. Кейл является прекрасным противовоспалительным продуктом. Она борется с артритом, астмой и аутоиммунными заболеваниями. Употребление кейл снижает уровень холестерина в крови, улучшает обмен веществ и зрение, укрепляет иммунитет и способствует качественной работе кишечника.
Овощи
Запекание является одним из самых здоровых способов приготовления овощей. Для этого не требуется много масла или жира. Запеченный картофель улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, предохраняет от полипов, является профилактикой диабета, укрепляет иммунитет и защищает кожу от преждевременного старения. Морковь защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, улучшает ее состояние в целом. Употребление моркови снижает риск развития диабета 2 типа. В сочетании с зелеными листовыми овощами морковь оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, многие исследования показали, что регулярное употребление моркови снижает риск развития инфаркта. Этот овощ укрепляет иммунитет, способствует оздоровлению микрофлоры кишечника, нормализует уровень холестерина в крови и способствует очищению организма.
Нут дает ощущение сытости надолго, потому что богат клетчаткой. Благодаря этому нут улучшает работу кишечника, нормализует уровень сахара и холестерина в крови, укрепляет иммунитет и помогает контролировать здоровый вес. Как и другие бобовые, нут является источником качественного белка. Он богат витаминами и минералами, в том числе железом, цинком, магнием и витаминами группы В.
Коричневый рис  Коричневый рис не обработан в отличие от белого, поэтому он сохраняет все полезные свойства. Цельнозерновой рис улучшает пищеварение, способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы, мозга и нервной системы. Он богат антиоксидантами, снижает уровень холестерина, а также положительно сказывается на нашей реакции на стресс, борется с психоэмоциональными проблемами и болезнями кожи. Благодаря богатому составу коричневого риса его употребление является профилактикой диабета, некоторых видов рака, бессонницы и лишнего веса. Кроме того, он поддерживает здоровье костей и укрепляет иммунитет.
Рецепт салата
Ингредиенты
Соус песто Пучок базилика 1/4 чашки оливкового масла 1/4 столовой ложки соли 1/4 столовой ложки черного перца Сок половины лимона Запеченные овощи 5 картофелин 3 морковки 1/2 чашки консервированного или вареного нута Оливковое масло, соль, перец, специи — по вкусу Пучок нарезанных листьев кейл 1 чашка вареного коричневого риса Острый перец Семена кунжута и кусочки авокадо по желанию
Приготовление
Разогреть духовку до 200 градусов, подготовить овощи — нарезать морковь и картошку тонкими кружочками, смешать с нутом, добавить оливковое масло и специи. На пекарской бумаге выпекать 45-50 минут, остудить. Пока овощи запекаются, приготовить соус — для этого все ингредиенты тщательно смешать в блендере. Смешать кейл и соус, добавить запеченные овощи и рис, все тщательно перемешать. Сверху украсить семенами кунжута и авокадо.
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