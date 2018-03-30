Филе белой рыбы с лимонно‑чесночным соусом

Кажется, сложно найти человека, который не любил бы рыбу — особенно если речь заходит о здоровом питании. Рыба очень питательна, но при этом не слишком калорийна, она полезна и вкусна. В сочетании с соусом, состоящим из сливочного масла, лимона и чеснока, она получается очень сочной и нежной — а готовится очень быстро.

Лучше всего взять для этого рецепта филе белой рыбы, уже очищенное от костей, — куски должны быть толщиной примерно в сантиметр. Если вы покупаете свежую рыбу, обратите внимание на ее запах — совершенно не важно, выберете вы морскую рыбу или речную, он должен быть едва уловимым без посторонних примесей тины или затхлости.

Замороженную рыбу нужно разморозить перед тем, как вы начнете ее готовить. Обратите внимание: использовать микроволновку не стоит. Есть риск пересушить нежное филе, и готовое блюдо получится не таким сочным, как хотелось бы. Лучше всего размораживать рыбу в холодной воде, положив ее в миску, — горячая разрушит волокна мяса.

Ингредиенты

Филе белой рыбы: около 600 г, стейками без костей Соленое сливочное масло: 3 столовых ложки Луковица: 1 маленькая, порезать Чеснок: 4 зубчика, выдавить Сухое белое вино: ⅔ стакана Лимонный сок: 2 столовых ложки Зелень свежей петрушки: 1 столовая ложка, порубить Цедра 1 лимона Оливковое масло: 3 столовых ложки Соль и свежемолотый черный перец: по вкусу

Приготовление

Рыбное филе должно быть комнатной температуры, вымыть его в холодной воде, лишнюю жидкость промокнуть бумажным полотенцем.

Приготовить соус: разогреть сливочное масло — если вы берете несоленое, увеличитье порцию соли в рецепте, выложить давленый или мелко рубленный чеснок и лук и обжаривать минуты две, постоянно помешивая. Добавить сухое вино и лимонный сок и дать закипеть. Добавить специи и соль, рубленую петрушку и цедру лимона. Выключить огонь, оставить под крышкой.

Филе рыбы натереть солью и свежемолотым перцем со всех сторон, разогреть в сковороде оливковое масло и обжаривать подготовленную рыбу по 3-4 минуты с каждой стороны. Подавать сразу, лучше всего с пастой цельнозерновых сортов, белым или коричневым рисом либо салатом из свежих овощей и зелени, сверху полить соусом.