Чернично‑лимонный йогуртовый кекс

Питаться правильно и здорово вовсе не означает, что нужно бесконечно жевать салат и лишить себя вообще всех возможных радостей в жизни. Этот десерт вполне могут позволить себе даже приверженцы самых строгих принципов питания, поскольку лимонный кекс очень легкий, вкусный и содержит гораздо меньше калорий по сравнению с традиционным: сливочное масло в нем заменено на йогурт и растительное масло, мука используется цельнозерновая, а количество сахара уменьшено.

Для замешивания теста можно использовать обычную ложку — взбивать ничего не нужно, достаточно добиться простой однородности теста средней густоты. Очень важно правильно снять цедру с лимона — именно она придаст кексу богатый и насыщенный лимонный вкус, но нужно следить, чтобы в дело пошла только верхняя часть кожуры, иначе в общем вкусе может появиться горечь.

Глазурь для кекса

В данном случае предлагается сделать очень простую лимонно-медовую глазурь и покрыть кекс, пока он еще теплый: это усилит нежный ароматный вкус, который отлично сочетается с кисловатыми ягодами черники в воздушной мякоти.

Ягоды в рецепте

Черника кажется идеальным вариантом, но прекрасной альтернативой могут быть и смородина, и брусника или нарезанная на кусочки клубника. Да и микс ягод — включая вишню с удаленными косточками — вполне подойдет. Если вы используете замороженные ягоды, не нужно их предварительно размораживать — отправляйте в тесто прямо из морозилки, но убедитесь, но они не слиплись в один кусок.

Этот легкий и ароматный кекс выполнен на основе традиционного французского рецепта кекса на йогурте, по вкусу же он ближе всего к сливочному британскому кексу. Указанного количества ингредиентов хватит на кекс среднего размера.

Ингредиенты

Цельнозерновая мука: 1 ½ стакана + немного для обсыпки Пекарский порошок: 2 чайных ложки Морская соль: ½ чайной ложки Лимоны: 2 средних, с них нужно аккуратно снять цедру и измельчить ее, а сок выдавить Коричневый сахар: 1 стакан Цельный натуральный йогурт: ¾ стакана Яйца: 3 штуки Ванильный экстракт: ½ чайной ложки Оливковое или кокосовое масло: ½ стакана Свежие или замороженные ягоды: 1 стакан Мед: 2 чайных ложки По желанию: кокосовые взбитые сливки для украшения, или обычные взбитые сливки, или ванильное мороженое — приготовленное самостоятельно, сыроедческое или покупное.

Приготовление

Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать маслом и присыпать мукой прямоугольную форму для кекса.

В глубокой миске смешать муку, пекарский порошок и соль. Высыпать сахар в другую миску, туда же положить измельченную цедру лимона и тщательно размешать ложкой. Добавить йогурт, яйца и ванильный экстракт, масло, вымешать. Прибавить сухие ингредиенты, размешать до однородности.

Ягоды присыпать одной ложкой муки и хорошенько обвалять их — это предотвратит их опускание ко дну кекса во время выпечки. Аккуратно ввести ягоды в готовое тесто, быстро размешать и выложить в подготовленную форму.

Выпекать примерно 55 минут до появления золотистой корочки сверху, проверять готовность сухой спичкой. Оставить кекс остывать в форме на полчаса.

В это время приготовить глазурь: нагреть вместе 2 столовых ложки лимонного сока и мед — до полного растворения последнего. Если на вкус слишком кисло, можно добавить еще меда. Кисточкой нанести теплую глазурь на теплый кекс.

Аккуратно вынуть кекс из формы и охладить, подавать нарезанным на порционные куски, украсив кокосовыми или обычными взбитыми сливками либо ванильным мороженым.