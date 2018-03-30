Ароматизаторы в продуктах: стоит ли их опасаться?

Древние люди не использовали никаких ароматизаторов. Травы, коренья и пряности они пускали в ход не для улучшения вкуса и аромата натуральных продуктов, а для того, чтобы последние лучше сохранялись, поскольку специи и масла обладают консервирующим эффектом. Со временем люди привыкли к вкусу трав и специй, полюбили их и научились создавать приятные композиции. Сложно сейчас найти человека, который был бы способен насладиться вкусом продукта без добавления соли или приправ.

Во многих продуктах питания в составе встречаются ароматизаторы — натуральные, идентичные натуральным и искусственные. Они нужны для того, чтобы еда, потерявшая вкус при фабричном производстве, была привлекательной и возбуждала рецепторы. Кажется логичным избегать искусственных ароматизаторов и покупать продукты с натуральными. Ведь слово «натуральный» в нашем сознании ассоциируется со «здоровым». Но с ароматизаторами все не так просто и прозрачно, как кажется на первый взгляд.

«Натуральные» ароматизаторы

Слово «натуральный» означает всего лишь, что ароматическая составляющая взята из продукта, встречающегося в природе. А вот каким образом — это другой вопрос. В этом-то и кроется проблема. Под категорию натуральных ароматизаторов попадают и эфирные масла, и дистиллянты, и экстракты, и гидролизат белка, а также продукты обжаривания и ферментации растительных и животных продуктов. Многие ароматные компоненты действительно полностью натуральны и происходят из трав и пряностей, но законодательство позволяет под надписью «натуральный ароматизатор» скрывать вещество, содержащее еще и вкусоароматический препарат, полученный лабораторным путем.

Еще один вопрос, возникающий при использовании натурального ароматизатора, — чистота сырья. Большинство растений, используемых в ароматических целях, выращивается с использованием пестицидов и прочих химикатов, которые никуда не деваются, а остаются вместе с ароматом. Сторонники идентичных натуральным ароматизаторов делают упор на то, что производство в лаборатории позволяет контролировать процесс на каждой стадии, так что продукт получается чище и безопаснее.

Искусственные ароматизаторы

Ароматизаторы, идентичные натуральным, создаются с нуля в лаборатории и повторяют химический состав натуральных. Наверное, самый известный такой ароматизатор — это ванилин, копирующий запах ванили. Производится он из нефтепродуктов. Также есть ароматы сыра, ягод, цитрусовых и т. д.

Такое обозначение существует только в России. В США и Евросоюзе все ароматизаторы, не попадающие в категорию натуральных, называются искусственными.

Существует еще тип искусственных ароматизаторов, придающих продуктам аромат, не встречающийся в природе. Это, например, жженая карамель, сливочный апельсин, имбирный пряник и т. д. Чаще всего такие ароматизаторы используют в сиропах, которые добавляют в кофе, коктейли и десерты. Если вам хочется приятного аромата, лучше добавьте порошок органической корицы, ванили и имбиря.

Вред ароматизаторов

Влияние ароматизаторов на организм человека пока полностью не изучено. То есть со 100%-ной точностью никто не говорит о том, какие ароматизаторы наносят вред здоровью, а какие полностью безопасны. Исследования на животных показали, что, к примеру, искусственный ванилин негативно сказывается на работе печени, в то время как натуральная ваниль, помимо аромата, имеет еще и полезные противовоспалительные свойства.

При ежедневном употреблении продуктов с искусственными или идентичными натуральным ароматизаторами возможны различные виды аллергии, головные боли, головокружения, тошнота, повышение давления и приступы панических атак.

Продукты с ароматом дыма, имитирующим копчение, содержат токсины и канцерогены, поэтому не следует злоупотреблять копченым сыром, рыбой к пиву, сосисками и другими продуктами «с дымком».

Поскольку законы, регулирующие маркировку на продуктах, имеют «лазейки», старайтесь избегать продуктов с любыми ароматизаторами, ведь нельзя сказать с уверенностью, что именно скрывается под этим обозначением — секрет анальных желез бобра или созданный в лабораторных условиях метилсалицитат.

Диетологи говорят, что натуральные ароматизаторы лучше искусственных, поскольку их влияние на организм более понятно, но они не обязательно относятся к здоровым ингредиентам.

Альтернатива ароматизаторам

Если вас беспокоит качество продуктов, которые вы употребляете, избегайте любых продуктов с ароматизаторами или сведите их количество в вашем рационе до минимума. Использование специй — тоже спорный вопрос, ведь то, что лежит на полках обычных магазинов, чаще всего специями можно назвать с натяжкой. Это порошки, имеющие отдаленно напоминающий аромат трав и пряностей, созданные из самого низкопробного сырья. К примеру, корица, стоящая копейки в ближайшем супермаркете, при частом употреблении может вызвать головные боли, повышенное давление и даже сосудистый криз, ведь это «сестра» корицы — кассия низкого сорта.

Специи следует покупать только органические. Лучше иметь их меньше в своем кухонном арсенале, но быть уверенным в качестве продукта. Натуральные специи не только обладают приятным ароматом, но и имеют полезные свойства для здоровья.