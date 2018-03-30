Чайно‑кокосовое мороженое

Порой возникает такое настроение, поднять которое можно только хорошей порцией десерта. Это мороженое с нотками специй однозначно показано всем, кто загрустил или соскучился по экзотическим путешествиям, — и его можно смело есть тем, кто старательно считает калории, поскольку оно очень легкое, ароматное и вкусное.

Готовить мороженое можно в специальной мороженице или просто в морозильной камере — в любом случае текстура будет наилучшей, если прямо перед подачей подержать его несколько минут при комнатной температуре. В качестве посыпки можно использовать кокосовые хлопья, молотый кэроб, порошок органического какао, любые молотые орехи, корицу, или свежие фрукты, или ягоды по вкусу. Украсить можно листиками свежей мяты, палочками корицы, звездочками аниса или затейливо вырезанной стружкой из цедры апельсина.

Этот рецепт не включает молока и яиц, так что может рекомендоваться и веганам, и тем, кто придерживается даже жесткой диеты. В составе — исключительно полезное кокосовое молоко, немного меда и согревающие пряные специи.

Кокосовое молоко

Несмотря на жирность кокосового молока, это диетический продукт: оно помогает клеткам печени восстановиться, снижает уровень сахара в крови и улучшает процессы пищеварения.

Это настоящая кладовая витаминов и микроэлементов — о его пользе ходят настоящие легенды, а в этом случае он очень органично подчеркивает аромат кокоса, не слишком переслащивая его. Если вы хотите получить полностью веганский вариант мороженого, мед в составе рецепта можно заменить аналогичным количеством неочищенного кленового сиропа или нектаром агавы.

Корица и имбирь

Эти специи славятся своими согревающими свойствами и способностью усиливать метаболизм. И корица, и имбирь — природные антисептики и мощные антиоксиданты, их регулярное употребление помогает очистить суставы и кровеносные сосуды от бляшек. В ансамбле с гвоздикой, медом и кокосом они создают экзотический аккорд вкуса, который улучшает настроение и помогает повысить иммунитет.

Ингредиенты

Черный или зеленый чай: 4 пакетика Кокосовое молоко: 2 банки Мед: ¾ стакана — можно меньше, тогда вкус будет менее сладким Экстракт ванили: 1 чайная ложка Молотый имбирь: ¾ чайной ложки Корица молотая: ¾ чайной ложки Гвоздика молотая: ¼ чайной ложки Морская соль: щепотка

Приготовление

Пакетики чая залить стаканом кипящей воды, настоять в течение четырех минут, затем пакетики вытащить и отжать, удалить. Хорошенько встряхнуть кокосовое молоко перед тем, как открыть банки, чтобы сделать его однородным.

В глубокой миске смешать миксером на малых оборотах кокосовое молоко, чай, мед, ваниль, специи и соль до однородности массы. Разлить по порционным формам и отправить в морозилку — если вы используете специальную мороженицу, следуйте приложенной инструкции.